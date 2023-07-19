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Старшеклассникам с сентября 2023 года будут объяснять, почему началась военная операция

«Ведомости» ознакомились с главой единого учебника истории о конфликте на Украине
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

С сентября 2023 г. старшеклассникам историю будут преподавать по единому учебнику, авторами которого выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебник «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. На обложке учебника – работники космической сферы и Крымский мост. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и самой спецоперации. «Ведомости» ознакомились с этой главой, которая называется «Россия сегодня. Специальная военная операция».

В этой главе 17 параграфов: «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 г.», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Минские соглашения. Что это было?», «Обострение ситуации», «Специальная военная операция», «Противостояние с Западом», «Новые регионы», «Украина – неонацистское государство», «СВО и российское общество» и «Россия – страна героев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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