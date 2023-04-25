Владимир Мединский помог написать учебник по истории с главой о причинах спецоперации

Мединский же в интервью РБК указывал на то, что школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной, – именно поэтому в новом учебнике по истории появится раздел о спецоперации. По словам Мединского, раньше, когда он был министром культуры, он выступал за то, чтобы учебник России заканчивался 1999 годом, когда в стране прошли выборы и президентом стал Владимир Путин, «потому что дальше уже – часть обществознания, политинформация, как говорили в советские годы». В научном сообществе эту идею не поддержали, заверил Мединский: «Ученые сказали, что с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и военная операция будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется».