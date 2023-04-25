Владимир Мединский помог написать учебник по истории с главой о причинах спецоперации

Владимир Мединский помог написать учебник по истории с главой о причинах спецоперацииПо нему начнут учить школьников уже с 2024 года
Министр просвещения Сергей Кравцов представил новый учебник по истории для 11-х классов, в который, в частности, войдет глава о причинах начала Россией военной спецоперации на Украине. «Как мы и говорили, в этом учебнике акцент сделан на истории нашей страны – России, ее великих достижениях, открытиях, исторических фактах и событиях, которые происходили в нашей стране. Потрясающее изложение материала. Можно [через QR-код] обратиться к тем или иным достоверным проверенным информационным ресурсам», – заявил Кравцов на полях марафона «Знание». По словам министра, учебник разрабатывали в том числе помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Алексей Чубарьян.
Начальник департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах в администрации президента Владислав Кононов сообщил, что учебник будет массово использоваться в школах с 2024/25 учебного года. Он отметил принципы, на которых, по его словам, основан учебник: исторический суверенитет, объективное историческое знание, непрерывность и преемственность истории, синхронность изложения и уважение к прошлому. «Ненормально судить деятелей вчерашнего по нашим современным представлениям о добре и зле. Историю всегда надо воссоздавать, всегда стараться картины прошлого воссоздавать в своем сознании. Не нужно пытаться сравнивать Ивана Грозного с Махатмой Ганди», – отметил Кононов.
При создании учебника учитывалось то, что Россия, подчеркнул Кононов, появилась не в 1993 г. Она «правопродолжатель» СССР точно так же, «как СССР правопродолжатель Российской империи, а она, в свою очередь, Московского царства и Древней Руси». «Российская Федерация – нынешняя форма состояния нашей цивилизации», – резюмировал эксперт. Кононов отметил, что текст учебника будет «живым и эмоциональным», чтобы его можно было читать как «увлекательную книгу». Он также показал страницы учебника, на которых говорится о боях за Мариуполь и «героически проявивших себя чеченских спецотрядах «Ахмат», «массовом волонтерском движении» и «небывалых санкциях со стороны Запада».
30 января Кравцов сообщил, что новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию может появиться в российских школах с 1 сентября 2023 г. Он уточнил, что учебник для старших классов будет готов уже в марте. 10 апреля министр рассказал, что всеобщую историю и историю РФ в новом учебнике планируется объединить в один курс, где в центре истории будет Россия. «Мы идем к объединению всеобщей истории и истории России в единый курс. История в нем не разобщает, а объединяет», – заключил он.
Мединский же в интервью РБК указывал на то, что школьникам необходимо объяснять, почему спецоперация была неизбежной, – именно поэтому в новом учебнике по истории появится раздел о спецоперации. По словам Мединского, раньше, когда он был министром культуры, он выступал за то, чтобы учебник России заканчивался 1999 годом, когда в стране прошли выборы и президентом стал Владимир Путин, «потому что дальше уже – часть обществознания, политинформация, как говорили в советские годы». В научном сообществе эту идею не поддержали, заверил Мединский: «Ученые сказали, что с точки зрения науки правильнее идти до вчерашнего дня, потому что все, что произошло сегодня и закончилось, уже является частью исторического пространства. Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и военная операция будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется».