Политологи подключатся к написанию нового учебника по обществознанию

Политологи подключатся к написанию нового учебника по обществознаниюТакое поручение дал президент по итогам январской встречи со студентами
Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с российскими политологами разработать методические материалы для комплекта учебников и учебных пособий по обществознанию. Такое поручение вошло в перечень по итогам встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества 25 января.
К разработке учебника планируется привлечь Российское общество политологов, Российскую ассоциацию политической науки и участников Всероссийского форума молодых политологов «Дигория». Путин поручил учитывать при создании материалов опыт проведения цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном», а также необходимость рассмотрения на этих занятиях вопросов, касающихся «общероссийской идентичности народов РФ, ценностно-мировоззренческих основ государства, места России в мире».