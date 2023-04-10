Политологи подключатся к написанию нового учебника по обществознанию

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с российскими политологами разработать методические материалы для комплекта учебников и учебных пособий по обществознанию. Такое поручение вошло в перечень по итогам встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества 25 января.