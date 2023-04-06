Минпросвещения разработало учебное пособие по украинскому языку советского образца

Сам Путин в октябре 2022 г. назвал неправомерными попытки запретить украинские язык и культуру в России. Он напомнил, что этот язык относится к числу государственных в Крыму (наряду с крымскотатарским и русским). «Я понимаю, с чем это связано, это на фоне всех эмоций сегодняшних происходит, но я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру», – подчеркнул он.