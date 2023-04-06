Минпросвещения разработало учебное пособие по украинскому языку советского образца

Минпросвещения разработало учебное пособие по украинскому языку советского образцаПри этом основное преподавание будет на русском
Минпросвещения создало учебное пособие по «классическому украинскому языку» для учеников 1–4-х классов. Об этом сообщил первый замминистра просвещения, бывший начальник «Росмолодежи» Александр Бугаев. По его словам, аналогичное пособие разрабатывается и для учеников средней школы. «Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов России, – мы для этого создадим все условия», – отметил Бугаев (цитата по ТАСС).
В конституции ДНР и ЛНР в качестве государственного языка указан только русский язык. Уставы Запорожья и Херсонской области после их вступления в состав России еще не приняты. Все четыре региона вступили в состав России 30 сентября 2022 г.
Сколько человек в Крыму обучаются не на русском языке
В первом полугодии 2019/20 учебного года, согласно данным Росстата, в общеобразовательных организациях Крыма обучение проводилось на русском языке – 207 200 учащихся (96,9%), на крымскотатарском языке – 6400 учащихся (3,0%), на украинском языке – 206 учащихся (0,1%).
О планах по созданию учебника по украинскому языку глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял еще 9 июля 2022 г. в ходе своей поездки в Мелитополь Запорожской области. Тогда он заверил, что украинский язык «никто не запрещает», он останется в школах в рамках предмета «родной язык». 1 сентября того же года он отчитался президенту Владимиру Путину о том, что пособие «уже разрабатывается».
Замминистра Бугаев указал на то, что в школах на бывших украинских территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) дети смогут изучать украинский язык в качестве факультатива. Формат будет зависеть от решения в каждом конкретном новом регионе. Обучение по основным предметам в этих регионах ведется на русском языке.
Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова заявляла, что обучение украинскому языку в школах республики сохранится «факультативно».
Аналогичная ситуация с украинским языком и в ЛНР: в основной программе обучения в качестве обязательной дисциплины украинский язык не останется, но будет изучаться факультативно.
В начале марта 2023 г. министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова объявила, что изучение украинского языка в школах региона перестанет быть обязательным с нового учебного года. При этом она отметила, что у детей в нагрузке будет девять часов обязательного курса русского языка и литературы.
Представитель пресс-службы администрации Херсонской области в сентябре 2022 г. пояснял, что по решению школы, а также по желанию родителей и детей на изучение украинского языка либо отведут часы родного языка, либо будут преподавать как спецкурс. Процесс обучения будет русскоязычным.
Сам Путин в октябре 2022 г. назвал неправомерными попытки запретить украинские язык и культуру в России. Он напомнил, что этот язык относится к числу государственных в Крыму (наряду с крымскотатарским и русским). «Я понимаю, с чем это связано, это на фоне всех эмоций сегодняшних происходит, но я думаю, что во многих наших семьях знают, слышат и любят украинские песни, украинскую культуру», – подчеркнул он.
«Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях», – сказал 5 апреля Бугаев. «Ведомости» направили в Минпросвещения вопрос о том, на современной или советской филологической базе основан учебник.
Классический украинский язык, каким его хотят представить в научной и учебной литературе, не совпадает с тем вариантом, который реально используется на Украине, рассказала «Ведомостям» доцент кафедры славянской филологии Воронежского государственного университета Елена Давыдова. По ее словам, причиной этого является «пестрый этнический состав населения» и разнородность территорий, вошедших в состав советской Украины.
«В Киеве каких-то 20 лет назад на украинском говорило не более 10% жителей. Грамотное молодое поколение предпочитало русский. Несколько иной была ситуация в сельской местности. Сегодня ситуация изменилась – выросло поколение, для которого знать и уважать свой родной язык не зазорно», – подчеркнула она, добавив, что украинский язык может быть также интересен специалистам из среды профессиональных филологов.
В России отсутствует единая государственная политика в отношении украинского языка, отмечает политолог Александр Немцев. Каждый субъект страны может самостоятельно определять, изучать украинский язык или нет. «Минпросвещения здесь выступает в роли ведомства, которое предоставляет соответствующий опционал – учебное пособие, по которому если регион примет решение об изучении украинского языка, то он может использовать эти материалы», – поясняет эксперт. По словам Немцева, в Донбассе сейчас нет запроса на изучение украинского языка со стороны населения.
По данным всероссийской переписи населения 2020 г., украинским языком в России владеет 627 106 человек, при этом только 208 854 используют его в повседневной жизни. В возрастной группе 0–19 лет украинским языком владеет 24 142 человека, большая часть из которых – 9399 – проживает в Крыму.