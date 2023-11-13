Сенаторы предлагают криминализировать направленные против мобилизации деяния

Сенаторы предлагают криминализировать направленные против мобилизации деянияВ 2022 году это уже было сделано с половиной статей УК, связанных с военными преступлениями
В Совете Федерации обсудили предложения по криминализации деяний, направленных против мобилизации и обеспечения режима военного положения или режима военного времени. Круглый стол в Совете Федерации 10 ноября провел комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.
Эксперты в области военного права, в частности, предложили ввести ответственность для лиц, уклоняющихся от призыва во время мобилизации, а также ответственность для «организаторов и пособников», способствующих такому уклонению. Кроме того, прозвучала идея о введении ответственности за призывы к добровольной сдаче в плен.
Член комитета СФ и ведущая круглого стола Ольга Ковитиди также выразила уверенность, что эти предложения будут проработаны. «Специальная военная операция выявила необходимость криминализации целого ряда деяний, общественная опасность которых сегодня особенно отчетливо обнаружилась», – подчеркнула Ковитиди. Регулярно возникают новые вызовы, для противодействия которым необходимы эффективные правовые механизмы, добавила она. Особенно актуально это в связи с усиливающейся «деструктивной деятельностью иностранных спецслужб <...> пытающихся подорвать авторитет власти».
Необходимость противодействия таким посягательствам послужила отправной точкой для целого ряда «важных» законодательных изменений, добавила она. Среди таких Ковитиди назвала, например, изменения в Уголовном кодексе в 2022 г., согласно которым дополнительно криминализовали более половины статей, которые регламентируют ответственность за воинские преступление и за другую деятельность, применяемую для проведения спецоперации.
По словам Ковитиди, может быть поднят вопрос об ответственности должностных лиц за несвоевременное предоставление мер соцзащиты ветеранам и инвалидам боевых действий: «Такая законодательная инициатива нами прорабатывается».
В новых регионах сегодня есть проблемы с «нормальным» судопроизводством и привлечением лиц к ответственности, подтвердил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона. «Мы, как никто, сталкиваемся с тем, что наши военные в основной массе ведут себя достойно», – сказал он. Но есть «огромное желание» отрегулировать вопрос привлечения к ответственности добровольцев, поскольку сегодня нет ответственности ни за дезертирство для них, ни за неисполнение приказа.
Научный сотрудник Института государства и права РАН Игорь Бутрим предложил добавить в ст. 328 Уголовного кодекса (УК), которая регламентирует уклонение от прохождения военной и альтернативной и гражданской службы, квалифицирующий признак: уклонение именно в военное время и в период военного положения.
Усиление ответственности для добровольцев
10 ноября в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает распространение уголовной ответственности на добровольцев за преступления против военной службы. В пояснительной записке говорится, что ответственность добровольческих формирований за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения отсутствует. Законопроект же предлагает установить ее для добровольцев в период мобилизации, военного положения, во время вооруженных конфликтов.
Относительно ответственности должностных лиц, выполняющих государственный оборонный заказ, Бутрим также отметил, что нет квалифицирующего признака, и предложил вернуться к «опыту Великой Отечественной войны, когда дополнительная ответственность в период военного времени за срыв гособоронзаказа и неисполнение договоров была установлена дополнительным указом Верховного президиума СССР». Ковитиди призналась, что ей это предложение особенно понравилось. «Это более чем актуально, поскольку сегодня у нас есть только коллективная безответственность».
В России должна быть введена ответственность за призывы к добровольной сдаче в плен, сказал завкафедрой правового обеспечения национальной безопасности РАНХиГС Денис Ирошников. «Есть судебная практика по сайтам, где расписаны способы уклонения от прохождения военной службы, призывы и способы сдаться в плен на территории ведения боевых действий», – пояснил он сенаторам. Ирошников предлагает добровольную сдачу в плен (ст. 352.1 УК; введена в 2022 г.) признать деятельностью, направленной против безопасности России, внеся в ст. 280.4 УК соответствующие поправки.
Кандидат юридических наук Южного федерального университета Ирина Чурляева обратила внимание, что уклонение от призыва во время мобилизации несет «высокую общественную опасность», поскольку причиняет вред обороноспособности государства. «Тем более что обязанность мобилизовываться у граждан присутствует, а ответственности за ее уклонение нет», – возмутилась Чурляева.
Зампредседателя думского комитета по обороне и участник круглого стола Юрий Швыткин пояснил «Ведомостям», что предложения будут сформулированы и направлены на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Будет создан законодательный документ, заверил он, но о сроках его появления и точном содержании пока говорить преждевременно. Он заявил, что передаст проработанные предложения членам комитета Госдумы и председателю Андрею Картаполову.