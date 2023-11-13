Сенаторы предлагают криминализировать направленные против мобилизации деяния

В новых регионах сегодня есть проблемы с «нормальным» судопроизводством и привлечением лиц к ответственности, подтвердил сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона. «Мы, как никто, сталкиваемся с тем, что наши военные в основной массе ведут себя достойно», – сказал он. Но есть «огромное желание» отрегулировать вопрос привлечения к ответственности добровольцев, поскольку сегодня нет ответственности ни за дезертирство для них, ни за неисполнение приказа.