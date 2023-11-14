Израиль выступает против контроля Палестинской автономии над Газой

Самарская считает, что наиболее проблематичным и нежелательным для Израиля исходом все же была бы оккупация, так как это повлечет за собой экономические издержки и серьезные риски с точки зрения безопасности. При этом ПНА также неспособна управлять этой территорией в нынешних условиях. «Звучали мнения о коллективном управлении [со стороны Израиля и арабских государств], но, пока идут боевые действия, все эти предположения малореализуемы», – говорит Самарская.