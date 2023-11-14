Израиль выступает против контроля Палестинской автономии над Газой

Израиль выступает против контроля Палестинской автономии над ГазойДело может окончиться израильской оккупацией
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против перехода сектора Газа под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА) после завершения военной операции против движения «Хамас». Политик считает ПНА неспособной управлять анклавом, заявил он в интервью NBC в ночь на 13 ноября. «Газа должна быть дерадикализирована и демилитаризована. И мы не видели какой-либо палестинской силы, включая [непосредственно] Палестинскую [национальную] администрацию, которая была бы способна сделать это», – сказал Нетаньяху.
А 12 ноября премьер Израиля выступил против того, чтобы администрирование в Газе осуществляла Организация освобождения Палестины (ООП) – «зонтичная» политическая структура в ПНА. «Там [в Газе] не будет гражданской власти, которая учит своих детей ненавидеть Израиль, убивать израильтян, ликвидировать государство Израиль», – подчеркнул премьер, подразумевая под таковой и ПНА. 12 ноября о том, что Нетаньяху отверг призывы США и ряда других стран рассмотреть ООП и ПНА как будущую администрацию Газы, сообщила The Wall Street Journal.
При этом в интервью ABC 7 ноября Нетаньяху допустил, что израильская армия «возьмет ответственность за безопасность» в секторе Газа на «неопределенное время», что фактически означает оккупацию территории. Администрация президента США Джо Байдена запросила разъяснения у властей Израиля по поводу заявлений премьер-министра.
В итоге 10 ноября Нетаньяху заявил, что в Тель-Авиве не говорят о какой-либо продолжительной оккупации сектора Газа: «Напротив, мы заинтересованы в создании новых рамок, в которых жители Газы смогут самостоятельно управлять территорией», – сказал израильский премьер. При этом он повторит тезис о том, что Израиль будет иметь «полный контроль над сферой безопасности» и проведет «демилитаризацию» сектора.
В тот же день The New York Times со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника Хусейна аш-Шейха сообщала, что ПНА готова взять ответственность за сектор Газа, если США будут содействовать реализации концепции сосуществования двух государств – Израиля и Палестины, причем с включением в последнюю Газы и Восточного Иерусалима. Еще раньше, 1 ноября, Bloomberg сообщало, что Израиль и США ведут переговоры о нескольких вариантах управления анклавом: наднациональной администрацией ООН, а также коллективным управлением со стороны ближневосточных государств с присутствием американских, британских и французских миротворцев.
Заявления Нетаньяху о неспособности ПНА осуществлять управление Газой нельзя толковать как однозначный отказ от передачи этой территории под ее юрисдикцию, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Но она полагает, что обсуждаться все еще может несколько сценариев – от прямой оккупации до коллективного управления сектором.
Самарская считает, что наиболее проблематичным и нежелательным для Израиля исходом все же была бы оккупация, так как это повлечет за собой экономические издержки и серьезные риски с точки зрения безопасности. При этом ПНА также неспособна управлять этой территорией в нынешних условиях. «Звучали мнения о коллективном управлении [со стороны Израиля и арабских государств], но, пока идут боевые действия, все эти предположения малореализуемы», – говорит Самарская.
Аргументы Нетаньяху, который отказывается согласиться с возможностью управления сектором Газа со стороны ПНА, диктуются событиями прошлого, напоминает старший научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. В июне 2007 г. «Хамас» захватил всю власть в секторе Газа и вытеснил ФАТХ, одну из ведущих политических партий ПНА, входящую в ООП (ФАТХ возглавляет лидер ПНА Махмуд Аббас). «У нас есть только возможность посмотреть на прошлое. Оно для ПНА в Газе оказалось провальным», – говорит Марьясис.
По его словам, возможность эффективного наднационального органа управления сектором под эгидой ООН тоже сомнительна – и не по мнению Нетаньяху, но и объективно. Это показывает неудачный опыт предыдущих попыток организации администрировать и осуществлять безопасность территорий в зоне арабо-израильского конфликта: в Иерусалиме, Ливане и т. д. Марьясис считает, что этот вариант угрожает национальной безопасности Израиля.
В то же время эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов считает, что на самом деле Израиль намерен осуществить фактическую оккупацию. Отрицание возможности ПНА управлять территорией, как и отрицание до какого-то времени намерения оккупировать Газу самим Израилем, служит именно этой цели. «А цель – это зачистить сектор Газа от большей части его нынешнего населения», – уверен Семенов.