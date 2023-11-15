Помощь Украине и Израилю не включена во временный бюджет США

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон должен внести законопроект о временном финансировании федерального правительства на голосование в обход профильного комитета. Это позволяет перейти к процедуре без предварительных обсуждений. Но, с учетом особенностей процедуры, для одобрения законопроекта нужно не обычное большинство голосов (50% + один голос, 217 голосов) как обычно, а квалифицированное (2/3, 288 голосов). 17 ноября истекает срок, в рамках которого конгресс США должен одобрить проект федерального бюджета на новый финансовый год. В противном случае будет объявлен полный или частичный шатдаун. На этот период приостанавливается работа федеральных ведомств, национальных парков, сотрудники правительства не получают зарплату или отправляются в отпуск. Ограничивается возможность оформления кредитов для малого бизнеса и доступ к социальным услугам.