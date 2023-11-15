Помощь Украине и Израилю не включена во временный бюджет США

Помощь Украине и Израилю не включена во временный бюджет СШАДокумент могут принять, чтобы избежать шатдауна в этот уикенд
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон должен внести законопроект о временном финансировании федерального правительства на голосование в обход профильного комитета. Это позволяет перейти к процедуре без предварительных обсуждений. Но, с учетом особенностей процедуры, для одобрения законопроекта нужно не обычное большинство голосов (50% + один голос, 217 голосов) как обычно, а квалифицированное (2/3, 288 голосов). 17 ноября истекает срок, в рамках которого конгресс США должен одобрить проект федерального бюджета на новый финансовый год. В противном случае будет объявлен полный или частичный шатдаун. На этот период приостанавливается работа федеральных ведомств, национальных парков, сотрудники правительства не получают зарплату или отправляются в отпуск. Ограничивается возможность оформления кредитов для малого бизнеса и доступ к социальным услугам.
Законопроект о временном финансировании был анонсирован Джонсоном 11 ноября. Согласно ему, финансирование ведомств продлевается в два этапа. Министерства сельского хозяйства, транспорта и по делам ветеранов будут финансироваться до 19 января, а министерство обороны и оставшиеся ведомства – до 2 февраля. Отдельные программы по сельскому хозяйству будут финансироваться до 30 сентября. Предполагается, что это сделано для большей поддержки документа. При этом законопроект не предусматривает выделения средства ни Украине, ни Израилю, ни Тайваню, о чем запрашивала администрация.
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер нейтрально оценил план спикера палаты представителей Джонсона по предотвращению шатдауна. Шумер заявил, что инициатива «хоть и далеко небезупречна», но самой важной задачей остается предотвращение закрытия правительства. В знак готовности рассмотреть предложение Джонсона Шумер отложил рассмотрение параллельного документа, разработанного в сенате. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл тоже высказался в поддержку действий Джонсона. «Республиканцы подготовили ответственную меру, которая поможет избежать сокращения расходов и доделать важную работу», – отметил сенатор. От резких комментариев воздержался и президент США Джо Байден. Он заявил, что решит, подписать или ветировать документ, только после его формирования. Но, по разной информации, как минимум восемь республиканцев в палате представителей предупредили о намерении голосовать против инициативы Джонсона.
Первый законопроект о временном финансировании был одобрен в палате представителей республиканцами 30 сентября при поддержке демократов. За это праворадикальное крыло партии отстранило от должности спикера Кевина Маккарти. Учитывая незначительное большинство республиканцев в палате (221 против 213 демократов), Джонсону придется заручиться поддержкой демократов. Предполагается, что это может опять спровоцировать ультраконсервативных республиканцев на выдвижение в отношении спикера вотума недоверия. Но, как сообщил 14 ноября Axios со ссылкой на источники внутри партии, они (представители правого крыла) не будут этого делать.
Ситуация критическая, поэтому законопроект, скорее всего, будет одобрен, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «До шатдауна осталось несколько дней, а законопроект, если его одобрит палата, должен пройти в сенате», – объяснил он.
Эксперт отметил, что риск смещения Джонсона из-за его возможного сотрудничества с демократами гораздо ниже, чем в случае с Маккарти. Суслов объяснил это тем, что Джонсон пользуется поддержкой Трампа и сам представляет правое крыло республиканской партии. «Даже ультраправые республиканцы понимают, что очередной паралич конгресса или шатдаун негативно отразится на их шансах во время следующих выборов. Они могут и не одобрить инициативу Джонсона, но и смещать его вряд ли попытаются», – резюмировал Суслов.
Пока нет ясной позиции демократов по этому вопросу, но, видимо, большинство членов обеих партий поддержат законопроект, полагает политолог Ян Веселов. Эксперт отметил, что ультраконсервативное крыло республиканской партии, несмотря на предыдущий опыт, не будет стремиться к смещению Джонсона за помощь демократов в принятии законопроекта. «В этом просто нет смысла. Не думаю, что среди республиканцев на обоих флангах есть желание устроить еще одну изнурительную битву за снятие, а потом избрание нового спикера», – считает Веселов.