Палата представителей США одобрила краткосрочный бюджет

Законопроект разделил партии внутри Конгресса. За инициативу проголосовали 127 республиканцев и 209 демократов. Сторонников законопроекта из обеих партий хватило на преодоление порога в две трети голосов, необходимого для одобрения законопроекта (336 против 95). Против выступили 93 республиканца. Ранее они высказывали недовольство отсутствием в законопроекте сокращения бюджетов некоторых ведомств и оуществляемых ими программ. Вместе с ними проголосовали двое демократов.