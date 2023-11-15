Палата представителей США одобрила краткосрочный бюджет

Палата представителей США одобрила краткосрочный бюджетОн не включает деньги для Украины и Израиля
Конгрессмены в палате представителей одобрили законопроект, согласно которому правительство США профинансируется в два этапа. Часть ведомств будут обеспечены до 19 января. Остальные, включая министерство обороны, до 2 февраля. Такой вариант «продолжающей резолюции» (временное финансирование правительственных ведомств) 11 ноября предложил спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон.
Законопроект разделил партии внутри Конгресса. За инициативу проголосовали 127 республиканцев и 209 демократов. Сторонников законопроекта из обеих партий хватило на преодоление порога в две трети голосов, необходимого для одобрения законопроекта (336 против 95). Против выступили 93 республиканца. Ранее они высказывали недовольство отсутствием в законопроекте сокращения бюджетов некоторых ведомств и оуществляемых ими программ. Вместе с ними проголосовали двое демократов.
Теперь законопроект направят в сенат, где также пройдет голосование. 14 ноября лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил о намерении рассмотреть предложение палаты. Одобренный обеими палатами Конгресса законопроект должен подписать Джо Байден. В Белом доме заявили, что президент подпишет законопроект, если его одобрят в сенате.
Процедуру необходимо завершить до 17 ноября, когда истекает срок действия предыдущей «продолжающей резолюции». В противном случае в США будет объявлен шатдаун, большая часть федерального правительства приостановит деятельность. 30 сентября бывший спикер республиканец Кевин Маккарти смог избежать шатдауна посредством похожей резолюции. Позже именно за это однопартийцы инициировали процедуру по его отстранению от должности.