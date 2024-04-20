«Гражданская инициатива» и «Штаб кандидатов» вместе пойдут на выборы

«Гражданская инициатива» и «Штаб кандидатов» вместе пойдут на выборыОни занимались президентской кампанией Бориса Надеждина
Партия «Гражданская инициатива» и «Штаб кандидатов» договорились о взаимодействии на региональных выборах 2024 г. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель Штаба Дмитрий Кисиев. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев подтвердил, что политсовет партии одобрил такое решение. Согласно договоренности, партия обеспечит активистам штаба выдвижение от партии на выборах разного уровня, окажет им организационную, информационную и юридическую поддержку. Штаб же возьмет на себя поиск и привлечение региональных и муниципальных политиков, а также непосредственное ведение предвыборной кампании, включая ее правовое сопровождение.
«Штаб кандидатов» – это группа политиков, сопровождавших на выборах 2022–2023 гг. кандидатов в региональных и муниципальных кампаниях. Штаб сотрудничал с партией – она выдвинула муниципального депутата Долгопрудного, экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина, а штаб помогал вести кампанию. Кисиев был главой штаба Надеждина. Он не был зарегистрирован кандидатом, так как не прошел фильтр по сбору подписей. Созданная в ходе кампании Надеждина сеть сторонников в регионах станет подспорьем на региональных выборах, говорится в принятом политсоветом «Гражданской инициативы» тексте. «Теперь мы хотим тех идейных людей, которые стояли в очередях, чтобы оставить подпись за Надеждина, вовлечь в избирательные кампании в Москве, Питере, Хабаровске и других регионах, где в этом году будет проходить единый день голосования», – сказал Кисиев.
Нечаев, в свою очередь, отметил, что в опыте сотрудничества со штабом «были свои издержки и элементы недопонимания», но «в целом яркая кампания Надеждина показала, что можем вместе сотрудничать». Он подчеркнул, что партия придерживается позиции, что участвовать в выборах необходимо. «Сейчас для нас приоритет – это муниципальные и региональные выборы. Там шансов на победу больше. Кроме того, на муниципальном уровне депутат все еще много может сделать для людей», – говорит Нечаев.
Партии важно участие в выборах в том числе для того, чтобы сохранить регистрацию: «Гражданской инициативе», по словам Нечаева, до 2025 г. недостает 38 таких кампаний. Он признает, что в ряде регионов партия будет участвовать в выборах формально, чтобы сохранить регистрацию (при том что у «Гражданской инициативы» есть проблемы с регистрацией отделений в Оренбургской и Курганской областях, а также Татарстане – им пришли отказы), но будут и те субъекты и города, где партия намерена «бороться всерьез». Сильные отделения и активы есть в Москве (выборы в Мосгордуму), в Республике Алтай (госсобрание), утверждает Нечаев.
Кисиев отметил, что штаб уже готовится к выборам в госсовет Татарстана, а также в заксобрания Хабаровского края, Волгоградской и Тульской областей, Мосгордуму. Начата подготовка к выборам в горсоветы Харабовска, Челябинска и Тулы.
Надеждин обещал поддержать кампанию, говорит Нечаев. Сам Надеждин сказал «Ведомостям», что в ряде регионов обсуждается возможность ему возглавить списки «Гражданской инициативы».
Оппозиционерам нередко проще находить поддержку именно на поле федеральной политики и заручиться там поддержкой большого количества избирателей, говорит политолог Александр Немцев. «Потому что глобальной либеральной повестки в регионах нет: там есть повестка дорог, коммуналка, ЖКХ, образование, здравоохранение и прочее. И на региональных и местных выборах говорить о важности соблюдения свободы слова, гражданских прав избирателей не совсем эффективно», – считает он. Впрочем, такую повестку разделяют жители столиц и крупных городов, таких как Новосибирск.
Общая структура, которая занимается помощью с подготовкой документов и сопровождением кампании, запускалась и ранее разными оппозиционными силами: например, на муниципальных выборах в Москве в 2022 г., напомнил политолог Олег Захаров. «Это что-то вроде Uber для кандидатов, один штаб для регистрации большого пула независимых и не сильно связанных друг с другом оппозиционных кандидатов, – говорит он. – Но практика показала, что часть таких кандидатов просто не готова прилагать усилий, тратить свое время и силы, чтобы пройти сито проверок в избиркомах, а те из них, кто просочился в бюллетени, не показали каких-то удивительных результатов». Он отметил, что такие кандидаты не выступили лучше, чем партийные оппозиционеры из «Яблока» и «Новых людей».
В единый день голосования в сентябре 2024 г. в 16 регионах пройдут губернаторские выборы, в 13 – выборы региональных парламентов, а также множество выборов на муниципальном уровне.