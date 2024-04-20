«Гражданская инициатива» и «Штаб кандидатов» вместе пойдут на выборы

Общая структура, которая занимается помощью с подготовкой документов и сопровождением кампании, запускалась и ранее разными оппозиционными силами: например, на муниципальных выборах в Москве в 2022 г., напомнил политолог Олег Захаров. «Это что-то вроде Uber для кандидатов, один штаб для регистрации большого пула независимых и не сильно связанных друг с другом оппозиционных кандидатов, – говорит он. – Но практика показала, что часть таких кандидатов просто не готова прилагать усилий, тратить свое время и силы, чтобы пройти сито проверок в избиркомах, а те из них, кто просочился в бюллетени, не показали каких-то удивительных результатов». Он отметил, что такие кандидаты не выступили лучше, чем партийные оппозиционеры из «Яблока» и «Новых людей».