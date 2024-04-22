Владимир Путин вспомнил отца Ильхама Алиева

Встреча Путина и Алиева происходит на фоне похолодания отношений Москвы и Еревана, замечает Атаев. Тому свидетельством заявления Пашиняна, допускающие заморозку участия и выход из ОДКБ, крупные мероприятия которой Ереван игнорирует. При этом Армения наращивает военно-техническое сотрудничество с Францией и политико-экономическое – с ЕС, хотя в 2023 г. товарооборот Армении с ЕАЭС вырос на 42,7% до $7,6 млрд, а доля России составила 90%. «Баку в этом контексте, напротив, стремится укрепить свои связи с постсоветскими государствами и Россией. Поэтому не исключен вариант дальнейшей интеграции Азербайджана в евразийское экономическое и в общее стратегическое пространство», – заключает Атаев.