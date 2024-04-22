Владимир Путин вспомнил отца Ильхама Алиева

Владимир Путин вспомнил отца Ильхама АлиеваПрезиденты двух стран обсудили логистические проекты
Первая личная встреча Путина и Алиева после выборов президента России в марте и президента Азербайджана в феврале 2024 г. прошла 22 апреля в Москве. В последний раз азербайджанский лидер был в России почти год назад – в мае 2023 г. Тогда он провел трехсторонние переговоры с участием премьера Армении Николом Пашиняном и отдельные – с Путиным.
В ходе встречи российский президент отметил вклад отца нынешнего лидера Азербайджана Гейдара Алиева в строительство БАМа, которое он курировал, будучи одним из руководителей СССР в 80-е гг.
Российский президент заверил, что отношения у Москвы с Баку «на высоком уровне, развиваются». «У нас растет товарооборот: он достиг уже более $4 млрд. $6 млрд составляют российские инвестиции в экономику Азербайджана», – сказал Путин на открытой части встречи, которая приводится на сайте Кремля.
Перед началом переговоров пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия – «третий торгово-экономический партнер Азербайджана после Италии и Турции».
По итогам 2023 г., по данным азербайджанского государственного таможенного комитета, товарооборот двух стран составил $4,35 млрд, что на 17,5% больше показателя 2022 г. Товарооборот Азербайджана и России в I квартале 2024 г. составил $890,7 млн (-15,8% к I кварталу 2023 г.). Главный торговый партнер Баку – Италия, ставшая в прошлом году основным покупателем азербайджанских углеводородов, показала в 2023 г. товарооборот в 12 млрд евро, Турция – $7,6 млрд.
Как считает доктор исторических наук, эксперт по вопросам безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов, в первую очередь Путин и Алиев обсудят реализацию совместных региональных проектов, включая международный транспортный коридор Север – Юг, который должен соединить Россию с Ираном и Индией через Азербайджан. Снижение товарооборота в текущем году эксперт объяснил сезонными колебаниями поставок. На переговорах в Москве азербайджанская сторона может предложить российским компаниям принять участие в восстановлении Карабаха и сотрудничество в области ТЭКа, говорит Ниязов.
Встреча лидеров Азербайджана и России запланирована давно, на ней участники проводят сверку часов по проблемам двусторонних контактов и регионального развития, говорит российский политолог Артур Атаев. «Стороны, скорее всего, делают акцент не на конфликтах на Южном Кавказе, а на двустороннем социально-экономическом сотрудничестве», – полагает Атаев.
Но Песков перед переговорами подтвердил, что Путин и Алиев все же обсудят и актуальную обстановку в регионе «исходя из конструктивных союзнических отношений, которые давно крепнут между Москвой и Баку». Декларация о союзническом взаимодействии подписана Путиным и Алиевым 22 февраля 2022 г. Алиев на открытой части вчерашней встречи с Путиным назвал Россию «основополагающей страной» для региональной безопасности Кавказа «и более широкой географии». «От взаимодействия между нашими странами зависит очень многое», – сказал азербайджанский президент.
Визит Алиева в Москву проходит на фоне попыток урегулирования послевоенных армяно-азербайджанских отношений, которые за три года не увенчались мирным договором. Армения 19 апреля анонсировала первую демаркацию границы с Азербайджаном, где уже три года идут стычки. При этом жители приграничных сел Армении сразу после заключения соглашения о границе вышли на акции протеста, требуя от властей отменить решение. «Президенты могут поднять проблему делимитации армяно-азербайджанской границы при участии российских специалистов», – считает Ниязов.
Встреча Путина и Алиева происходит на фоне похолодания отношений Москвы и Еревана, замечает Атаев. Тому свидетельством заявления Пашиняна, допускающие заморозку участия и выход из ОДКБ, крупные мероприятия которой Ереван игнорирует. При этом Армения наращивает военно-техническое сотрудничество с Францией и политико-экономическое – с ЕС, хотя в 2023 г. товарооборот Армении с ЕАЭС вырос на 42,7% до $7,6 млрд, а доля России составила 90%. «Баку в этом контексте, напротив, стремится укрепить свои связи с постсоветскими государствами и Россией. Поэтому не исключен вариант дальнейшей интеграции Азербайджана в евразийское экономическое и в общее стратегическое пространство», – заключает Атаев.