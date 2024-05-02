Калининградская область надеется на включение «Храброво» в Воздушный шелковый путь

«Такими темпами мы скоро догоним "Пулково". Так что тут хорошие перспективы. Я надеюсь, что нам удастся договориться с китайцами с учетом седьмой степени "свободы неба". Нам не нужно отдельно получать согласование на прилет международных рейсов, а нужно только прямое согласие самого аэропорта. Мы исходили из того, что китайские и компании из других азиатских стран могли бы использовать дешевый – относительно европейских цен – авиакеросин, прилетать сюда, создавать здесь консолидационные склады и работать уже как на российский, так и на европейский рынок», – сказал глава региона.