Калининградская область надеется на включение «Храброво» в Воздушный шелковый путь

Калининградская область надеется на включение «Храброво» в Воздушный шелковый путьРегион развивает грузовые авиаперевозки с Китаем
Калининградская область рассчитывает на то, чтобы Китай рассмотрел возможность включения аэропорта «Храброво» в проект «Воздушный шелковый путь». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, «Храброво» стал вторым аэропортом в Северо-западном федеральном округе по грузопотоку.
«Такими темпами мы скоро догоним "Пулково". Так что тут хорошие перспективы. Я надеюсь, что нам удастся договориться с китайцами с учетом седьмой степени "свободы неба". Нам не нужно отдельно получать согласование на прилет международных рейсов, а нужно только прямое согласие самого аэропорта. Мы исходили из того, что китайские и компании из других азиатских стран могли бы использовать дешевый – относительно европейских цен – авиакеросин, прилетать сюда, создавать здесь консолидационные склады и работать уже как на российский, так и на европейский рынок», – сказал глава региона.
Алиханов добавляет, что власти хотели бы, чтобы Китай рассмотрел возможность включения «Храброво» в проект «Воздушный шелковый путь». «У нас сейчас был с визитом вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который возглавляет российско-китайскую межправительственную комиссию, и мы с ним этот вопрос обсудили. Сейчас готовим материалы, чтобы поднять этот вопрос с партнерами», – говорит губернатор.
Калининградская область также начала получать поставки из Китая по Северному морскому пути. Первая из них состоялась в конце прошлого года. «В целом же если говорить говорить про иностранные контейнерные перевозки, то у нас есть грузы из Турции, Египта, Марокко. И вот теперь из Китая. Мы надеемся, что это будет постоянная линия. Они сначала заходят в Петербург, а потом идут к нам», – рассказал Алиханов.