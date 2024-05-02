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Калининградская область надеется на включение «Храброво» в Воздушный шелковый путь

Регион развивает грузовые авиаперевозки с Китаем
Елена Мухаметшина
Михаил Голенков / РИА Новости

Калининградская область рассчитывает на то, чтобы Китай рассмотрел возможность включения аэропорта «Храброво» в проект «Воздушный шелковый путь». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, «Храброво» стал вторым аэропортом в Северо-западном федеральном округе по грузопотоку.

«Такими темпами мы скоро догоним "Пулково". Так что тут хорошие перспективы. Я надеюсь, что нам удастся договориться с китайцами с учетом седьмой степени "свободы неба". Нам не нужно отдельно получать согласование на прилет международных рейсов, а нужно только прямое согласие самого аэропорта. Мы исходили из того, что китайские и компании из других азиатских стран могли бы использовать дешевый – относительно европейских цен – авиакеросин, прилетать сюда, создавать здесь консолидационные склады и работать уже как на российский, так и на европейский рынок», – сказал глава региона.

Алиханов добавляет, что власти хотели бы, чтобы Китай рассмотрел возможность включения «Храброво» в проект «Воздушный шелковый путь». «У нас сейчас был с визитом вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который возглавляет российско-китайскую межправительственную комиссию, и мы с ним этот вопрос обсудили. Сейчас готовим материалы, чтобы поднять этот вопрос с партнерами», – говорит губернатор.

Калининградская область также начала получать поставки из Китая по Северному морскому пути. Первая из них состоялась в конце прошлого года. «В целом же если говорить говорить про иностранные контейнерные перевозки, то у нас есть грузы из Турции, Египта, Марокко. И вот теперь из Китая. Мы надеемся, что это будет постоянная линия. Они сначала заходят в Петербург, а потом идут к нам», – рассказал Алиханов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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