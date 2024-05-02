Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем ДюминымДо этого последний месяц президент проводил встречи лишь с теми главами регионов, которые осенью идут на переизбрание
Президент России Владимир Путин провел в Ново-Огареве рабочую встречу с главой Тульской области Алексеем Дюминым. Встречу президент начал с того, что назвал «впечатляющим» рост промышленного производства в регионе, а также отметил рост строительства и «хорошие показатели в целом». Путин поинтересовался, как обстоят дела в регионе с переселением из аварийного жилья.
Дюмин же начал разговор с президентом с поддержки участников специальной военной операции и их семей. По его словам, им оказывается социальная, медицинская, психологическая помощь. Всего же в регионе действует около 60 мер поддержки. В частности, губернатор рассказал о мерах по улучшению жилищных условий участников спецоперации – им во внеочередном порядке выделяются жилищные сертификаты на покупку жилья. Кроме того, жилищные сертификаты за счет региональных средств выделяются молодым семьям, отметил Дюмин.
Региональные застройщики «вышли с инициативой создания фонда жилья на безвозмездной основе», сказал губернатор. «Правительство Тульской области вместе с нашими строителями на сегодняшний день формирует порядка 50 квартир, которые будут отремонтированы, замеблированы. Этот фонд направлен на решение жилищных вопросов, которые по тем или иным причинам не подпадают под меры поддержки или требуют дополнительной бумажной волокиты, каких-то вещей, которые связаны со сбором справок, и т. д.», – сказал Дюмин, добавив, что этот фонд будет решать вопросы обеспечения жильем участников спецоперации.
Дюмин рассказал, что в регионе запущена программа «Время героев 71», которая компенсирует стоимость обучения в вузе и бесплатное получение профессионального среднего образования для участников спецоперации. Также их планируется включать в региональный кадровый резерв, трудоустраивать в подведомственные региональным властям организации и выдавать льготное финансирование, если кто-то захочет стать предпринимателем. Кроме того, в регионе для семей участников спецоперации была введена специальная карта, которая позволяет пользоваться скидками до 25% на разные услуги.
Глава Тульской области заявил, что вместе с Минобороны регион доукомплектовывает «необходимые потребности» «той номенклатурой, которая не стоит на вооружении в родах и видах войск». Также в регионе открыт один из первых центров подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Дюмин подчеркнул, что регион оказывает поддержку оборонным предприятиям, в частности со стройкой новых цехов. За 2022-2023 гг. на такие предприятия было устроено около 17 000 человек, стоит задача еще нанять 8000 человек.
Дюмин говорил и о поддержке медиков в регионе, строительстве перинатального и онкоцентра, а в ближайшее время в Тульской области откроется «дом для пожилых людей» на 240 мест. После этого Путин перешел к программе расселения ветхого и аварийного жилья.
«Предыдущий этап мы завершили досрочно, и сейчас реализуется региональный проект, это свыше 900 млн руб., и 230 семей мы уже переселили. Но потребность остается высокой, и нам нужно расселить порядка 300 000 кв. м», – сказал губернатор.
Затем губернатор отметил строительство 40 университетских кампусов в регионе, в том числе где будут обучать тех, кто придет работать в оборонно-промышленный комплекс. «В целом хочу вам доложить, что оперативная обстановка в регионе под контролем», – завершил свою речь Дюмин.
Встреча с главой Тульской области выбивается из ряда последних встреч Путина с главами регионов. За последний месяц он встречался с теми, кому предстоит идти осенью на выборы. Президент 26 мая встречался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, 18 апреля – с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и главой Крыма Сергеем Аксеновым, 15 апреля – с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, 9 апреля – главой Башкирии Радием Хабировым, 3 апреля – губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Все они говорили на встрече с президентом о желании пойти на новый срок. Алексей Дюмин же был переизбран на второй срок в 2021 г.