Владимир Путин встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым

Встреча с главой Тульской области выбивается из ряда последних встреч Путина с главами регионов. За последний месяц он встречался с теми, кому предстоит идти осенью на выборы. Президент 26 мая встречался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, 18 апреля – с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и главой Крыма Сергеем Аксеновым, 15 апреля – с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, 9 апреля – главой Башкирии Радием Хабировым, 3 апреля – губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко и губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Все они говорили на встрече с президентом о желании пойти на новый срок. Алексей Дюмин же был переизбран на второй срок в 2021 г.