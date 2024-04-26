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Беглов сообщил, что Путин поддержал его выдвижение на губернаторских выборах

На встрече президент уделил внимание экономике и промышленности Петербурга
Дарья Снегова
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «России-24» заявил, что президент Владимир Путин поддержал его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах.

После встречи с президентом Беглов рассказал, что к нему обратились ветераны, блокадники и ряд представителей других общественных организаций, которые задали ему вопрос о возможном выдвижении в губернаторы.

«Я им ответил очень просто, что мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом РФ. Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей», – объяснил петербургский губернатор.

По словам Беглова, Путин пожелал ему успехов и сказал, как можно больше работать с жителями.

«Поэтому сегодня я приму решение – и уже принял решение – идти на выбор губернатора Санкт-Петербурга», – резюмировал Беглов.

В Кремле подтвердили «Ведомостям» поддержку Беглова. Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли президент поддержал выдвижение Беглова на новый срок, сказал: «Да, правда».

В ходе беседы с президентом Беглов коснулся вопросов социальной сферы, экономики и промышленности. В частности, губернатор пообещал в течение 2-2,5 лет закрыть очередь на получение жилья многодетными семьями и после этого «выделять жилье год в год».

Путин отметил, что население Санкт-Петербурга стабилизировалось. Беглов подтвердил это и добавил, что продолжительность жизни петербуржцев выше, чем в среднем по стране – 76,6 против 73,4.

«Я уверен, что продолжительность жизни будет расти. А прежде всего, это, конечно, здравоохранение, создание экологической среды», – объяснил Беглов.

Беглов также доложил президенту, что автопром Петербурга вышел из кризиса – запущены производства, сохранены рабочие места. Западные партнеры ушли, но их место заняли отечественные производители.

Губернатор пообещал восстановить заброшенные фонтаны, в том числе во дворах. Еще один из важных проектов – строительство первого за 40 лет разводного моста.

«Впервые по поручению президента мы уже заложили основу для строительства Большого Смоленского моста, разводного, шестиполосного. Это история, 40 лет этого не было», – объяснил Беглов.

В ноябре 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на три близких к администрации президента источника писали, что Беглов с большой вероятностью пойдет на новый срок, никаких препятствий к участию в плановых выборах, которые пройдут 8 сентября нет. Уже на тот момент в регионе начал работать предвыборный штаб Беглова, говорили собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента. Курировать кампанию может, как и в 2019 г., замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Борис Рапопорт, говорили источники.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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