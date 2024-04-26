Беглов сообщил, что Путин поддержал его выдвижение на губернаторских выборах

«Я им ответил очень просто, что мне нужно по этому вопросу посоветоваться с президентом РФ. Я сегодня спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах этого года, в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он сказал: да, безусловно, конечно, я поддерживаю, но прежде всего, конечно, это выбор жителей», – объяснил петербургский губернатор.