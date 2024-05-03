Киргизия рекомендовала своим гражданам не ездить в Россию

Киргизия рекомендовала своим гражданам не ездить в РоссиюРанее с проблемами при въезде столкнулись граждане Таджикистана после теракта в «Крокусе»
Гражданам Киргизии рекомендовано временно воздержаться от поездок в Россию, если для этого нет «веских оснований». Об этом вечером 2 мая сообщило министерство иностранных дел республики на своем сайте. В МИД Киргизии также посоветовали при необходимости выезда для себя «заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию».
Российские власти публично на момент сдачи заметки не делали каких-то предупреждений об ужесточении режима пересечения границы. «Ведомости» направили запрос официальному представителю МИД России, ведется ли с Бишкеком диалог по решению проблемы.
Поводом для своего предупреждения киргизский МИД назвал публикацию «информации в СМИ о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана». Ранее утром 2 мая о проблемах граждан Киргизии с пересечением границы России заявила глава организации «Тонг Жахони» Валентина Чупик.
По словам правозащитницы Чупик, похожая ситуация с проблемами на въезде в Россию якобы происходит и с гражданами Узбекистана. МИД Узбекистана на момент сдачи материала ситуацию не комментировал.
Глава узбекской диаспоры в Москве Бахром Исмаилов заявил «Ведомостям», что «в массовом порядке российские пограничники не отказывают во въезде в страну». Он считает, что процесс депортации из России центральноазиатских мигрантов «в принципе, никогда не прекращался».
Исмаилов отметил, что есть устоявшаяся процедура ограничения во въезде для иностранных трудовых мигрантов, в отношении которых есть решение органа МВД или суда. «Но таджикских мигрантов, которых в основном касается происходящее, формально не пускают без соблюдения этих процедур», – утверждает глава узбекской диаспоры Москвы.
По словам Исмаилова, основной объем жалоб от узбекских граждан поступает по поводу задержек с выдачей трудовых патентов. Впрочем, жители Средней Азии продолжают ехать в Россию, поскольку альтернативы для них нет.
После теракта в «Крокусе» 22 марта были арестованы уроженцы Таджикистана. В конце апреля стало известно о проблемах граждан республики при пересечении границы России. 26 апреля информацию об этом до министра иностранных дел России Сергея Лаврова довел замглавы таджикского МИДа Содик Имоми.
27 апреля МИД России признал действие на границе повышенных мер безопасности из-за теракта в «Крокусе», но заметил, что они применяются «вне зависимости от гражданства лиц, пересекающих границу». 28 апреля МИД Таджикистана заявлял о сотнях застрявших граждан страны только в аэропортах Москвы. 29 апреля МИД Таджикистана вызвал российского посла Семена Григорьева и вручил ему ноту протеста в связи с «массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения» к таджикам в России. 30 мая Лавров обсуждал проблему с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Киргизия ранее также запретила проводить акцию «Бессмертного полка» в Бишкеке, а также отменила парад Победы 9 мая. «Ведомости» направили запрос в МИД страны.