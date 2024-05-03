Киргизия рекомендовала своим гражданам не ездить в Россию

Гражданам Киргизии рекомендовано временно воздержаться от поездок в Россию, если для этого нет «веских оснований». Об этом вечером 2 мая сообщило министерство иностранных дел республики на своем сайте. В МИД Киргизии также посоветовали при необходимости выезда для себя «заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию».