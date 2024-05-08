Лондон вышлет военного атташе России и лишит дипстатуса часть ее недвижимости

Лондон вышлет военного атташе России и лишит дипстатуса часть ее недвижимостиМИД РФ пригрозил «адекватным ответом»
Великобритания вышлет из страны военного атташе России Максима Еловика и лишит дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ в стране, сообщается на сайте британского правительства.
«Сегодня правительство Великобритании вышлет российского военного атташе, необъявленного офицера военной разведки, лишит статуса дипломатических помещений несколько российских объектов недвижимости в Великобритании», – говорится в сообщении.
Великобритания также ограничит срок действия российских дипломатических виз.
На сайте британского правительства указывается, что ограничения на недвижимость затронут принадлежащий России объект в графстве Сассекс – Сикокс Хит – и секцию торговли и обороны в Хайгейте. По заявлению правительства, данные объекты якобы использовались РФ в разведывательных целях.
Кабмин Великобритании утверждает, что разведка в интересах РФ осуществлялась через пятерых граждан Болгарии. В сообщении правительства королевства упоминаются еще шесть человек, столкнувшихся с аналогичными обвинениями. Их гражданство не раскрывается.
Посол РФ вызван в МИД Британии после решения Лондона выслать военного атташе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила «Ведомостям», что РФ даст «адекватный ответ» на действия Лондона.
Британские власти здесь, в том числе, в области недвижимости, поступили в рамках тех возможностей, которые им дает международное право, а именно Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и отдельное российско-британское соглашение, признает партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, дипломатический иммунитет, в том числе, и для объектов недвижимости, подтверждается и устанавливается решением соответствующего компетентного органа Великобритании и так же снимается – Лондон имеет на это право, если посчитает, что договоренности противной стороной нарушаются.
В международном праве есть принцип взаимности, он целиком и полностью применяется в области дипломатических отношений, продолжает юрист. По его словам, теперь Россия может сделать симметричный шаг – выслать британского атташе, ограничить в визах британских дипломатов и снять с такого же количества британских объектов в Москве дипломатический статус и иммунитет.
«Иммунитет дипломатических объектов недвижимости регулируется ст. 22 соответствующей конвенции. Потеряв статус и иммунитет, такие объекты перестанут быть неприкосновенны, туда смогут зайти представители властей – полицейские и другие правоохранители, следственные органы и др.», – пояснил Гландин.
26 апреля Reuters писал, что британцу предъявлены обвинения в том, что он якобы ведет враждебную деятельность в интересах России, в том числе вербует людей для поджога связанного с Украиной коммерческого объекта в Лондоне. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон тогда выразил глубокую озабоченность по поводу этих обвинений. В качестве реакции на обвинения британский МИД вызвал посла России в Лондоне, чтобы выразить свою озабоченность по поводу «организованной РФ вредоносной деятельности на территории Великобритании».