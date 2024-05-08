Лондон вышлет военного атташе России и лишит дипстатуса часть ее недвижимости

Британские власти здесь, в том числе, в области недвижимости, поступили в рамках тех возможностей, которые им дает международное право, а именно Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и отдельное российско-британское соглашение, признает партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, дипломатический иммунитет, в том числе, и для объектов недвижимости, подтверждается и устанавливается решением соответствующего компетентного органа Великобритании и так же снимается – Лондон имеет на это право, если посчитает, что договоренности противной стороной нарушаются.