Путин установил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы»

Президент также утвердил положение о новом почетном звании. Так, его будут присваивать членам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и других избиркомов с правом решающего голоса, другим сотрудникам избиркомов, а также работникам организаций и учреждений, созданных для обеспечения работы избирательных комиссий, за личные заслуги.