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Путин установил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы»

Оно введено спустя два месяца после президентских выборов
Филипп Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин установил новое почетное звание – «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации"», – говорится в тексте указа.

Президент также утвердил положение о новом почетном звании. Так, его будут присваивать членам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и других избиркомов с правом решающего голоса, другим сотрудникам избиркомов, а также работникам организаций и учреждений, созданных для обеспечения работы избирательных комиссий, за личные заслуги.

В документе уточняется, что под личными заслугами понимается вклад в подготовку к проведению выборов и референдумов в России; защиту избирательных прав; развитие избирательной системы; повышение правовой культуры избирателей; а также достижение иных значимых результатов.

Новое почетное звание в России введено спустя два месяца после президентских выборов и через несколько дней после инаугурации главы государства.

Выборы президента России проходили 15–17 марта. В них участвовали четверо кандидатов. Явка на выборах составила 77,49%. Впервые выборы президента проходили в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования в 29 регионах. По итогам выборов Владимир Путин, который шел на выборы самовыдвиженцем, набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,8%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2%.

Инаугурация главы российского государства состоялась в Большом Кремлевском дворце 7 мая. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он дал присягу, зачитав клятву из Конституции России, и официально вступил в должность. В своей речи президент поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников специальной военной операции.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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