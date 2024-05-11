Путин установил почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы»Оно введено спустя два месяца после президентских выборов
Президент Владимир Путин установил новое почетное звание – «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации"», – говорится в тексте указа.
Президент также утвердил положение о новом почетном звании. Так, его будут присваивать членам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и других избиркомов с правом решающего голоса, другим сотрудникам избиркомов, а также работникам организаций и учреждений, созданных для обеспечения работы избирательных комиссий, за личные заслуги.
В документе уточняется, что под личными заслугами понимается вклад в подготовку к проведению выборов и референдумов в России; защиту избирательных прав; развитие избирательной системы; повышение правовой культуры избирателей; а также достижение иных значимых результатов.
Новое почетное звание в России введено спустя два месяца после президентских выборов и через несколько дней после инаугурации главы государства.
Выборы президента России проходили 15–17 марта. В них участвовали четверо кандидатов. Явка на выборах составила 77,49%. Впервые выборы президента проходили в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования в 29 регионах. По итогам выборов Владимир Путин, который шел на выборы самовыдвиженцем, набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) – 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,8%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,2%.
Инаугурация главы российского государства состоялась в Большом Кремлевском дворце 7 мая. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он дал присягу, зачитав клятву из Конституции России, и официально вступил в должность. В своей речи президент поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников специальной военной операции.