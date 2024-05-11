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Кандидатов в новый состав правительства внесут в Госдуму 11 мая

Спикер Вячеслав Володин назначил совещание с руководством нижней палаты
Максим Иванов
Государственная дума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил совещание с руководством нижней палаты, рассказал «Ведомостям» источник в Госдуме. В 18:30 у него соберется «ряд заместителей и председателей комитетов», отметил он, не уточнив точный состав участников мероприятия.

По словам этого источника «Ведомостей», совещание связано со скорым внесением в Госдуму кандидатур на посты вице-премьеров и министров. По его словам, кандидатуры в новый состав кабмина, «скорее всего, поступят в Госдуму до 18:00». 

О том, что 10-11 мая стоит ждать поступления в Госдуму списка кандидатов в члены правительства, говорил ранее близкий к АП собеседник «Ведомостей». Он отмечал, что ряд фамилий давно звучат в СМИ, но «продолжаются согласования».

С 7 мая, после инаугурации президента, все члены правительства работают в статусе и. о. 10 мая Госдума утвердила кандидатуру премьер-министра, предложенную Владимиром Путиным в тот же день. Им вновь стал Михаил Мишустин.

В этом году Госдума будет утверждать не только главу правительства, но также вице-премьеров и министров: это произойдет, как ранее анонсировалось, 13 и 14 мая. После поправок в Конституцию 2020 г. для их назначения требуется согласие нижней палаты парламента.

12 мая кандидатов должны обсудить комитеты. «Мы ждем "кандидатов" уже завтра, поэтому логично, чтобы их фамилии прозвучали уже сегодня», – говорит другой собеседник на Охотном Ряду.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что основная интрига могла быть связана разве что с фигурой премьера. «В данном случае надо показать новые полномочия Думы: что процедура обсуждения министров будет чуть менее формальной, чем премьера», – полагает он.

«Ведомости» направили запрос в правительство.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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