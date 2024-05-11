Кандидатов в новый состав правительства внесут в Госдуму 11 мая

Кандидатов в новый состав правительства внесут в Госдуму 11 маяСпикер Вячеслав Володин назначил совещание с руководством нижней палаты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назначил совещание с руководством нижней палаты, рассказал «Ведомостям» источник в Госдуме. В 18:30 у него соберется «ряд заместителей и председателей комитетов», отметил он, не уточнив точный состав участников мероприятия.
По словам этого источника «Ведомостей», совещание связано со скорым внесением в Госдуму кандидатур на посты вице-премьеров и министров. По его словам, кандидатуры в новый состав кабмина, «скорее всего, поступят в Госдуму до 18:00».
О том, что 10-11 мая стоит ждать поступления в Госдуму списка кандидатов в члены правительства, говорил ранее близкий к АП собеседник «Ведомостей». Он отмечал, что ряд фамилий давно звучат в СМИ, но «продолжаются согласования».
С 7 мая, после инаугурации президента, все члены правительства работают в статусе и. о. 10 мая Госдума утвердила кандидатуру премьер-министра, предложенную Владимиром Путиным в тот же день. Им вновь стал Михаил Мишустин.
В этом году Госдума будет утверждать не только главу правительства, но также вице-премьеров и министров: это произойдет, как ранее анонсировалось, 13 и 14 мая. После поправок в Конституцию 2020 г. для их назначения требуется согласие нижней палаты парламента.
12 мая кандидатов должны обсудить комитеты. «Мы ждем "кандидатов" уже завтра, поэтому логично, чтобы их фамилии прозвучали уже сегодня», – говорит другой собеседник на Охотном Ряду.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что основная интрига могла быть связана разве что с фигурой премьера. «В данном случае надо показать новые полномочия Думы: что процедура обсуждения министров будет чуть менее формальной, чем премьера», – полагает он.
«Ведомости» направили запрос в правительство.