Как проходило утверждение Михаила Мишустина в должности премьер-министра

Как проходило утверждение Михаила Мишустина в должности премьер-министраЧетыре из пяти фракций его поддержали, а депутаты КПРФ воздержались при голосовании
Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра. За его кандидатуру проголосовали 375 депутатов, еще 57 депутатов воздержались. Его поддержали депутаты «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей», воздержались коммунисты. Госдума направила Владимиру Путину постановление об утверждении кандидатуры председателя правительства, а президент, получив его, назначил Мишустина председателем правительства.
Как представили кандидата
Пленарное заседание началось в 14.00 после встречи Мишустина с думскими фракциями. Причем началось оно с аплодисментов, когда и.о. премьера (а в таком статусе он работал с 7 мая) вошел в зал. Открыл пленарное заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин, который сообщил: Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Володин напомнил, что при обсуждении «поправок в Конституцию наш президент предложил передать часть своих полномочий, полномочий главы государства, гражданам нашей страны» – в лице депутатов Госдумы. Нижняя палата впервые участвует в утверждении премьер-министра, вице-премьеров и гражданских министров. Спикер считает, что получив эти полномочия, Госдума стала нести ответственность за кадровые решения и за работу Белого дома.
Затем спикер Госдумы предоставил слово полномочному представителю президента в Госдуме Гарри Минху, которого тоже встретили аплодисментами. На это Володин заметил, что депутаты сегодня «щедры на аплодисменты»: «Хотелось бы, чтобы потом, когда столкнемся с проблемами, разделяли ответственность. А то у нас две крайности, мы аплодируем, мы хвалим, а как только проблема возникла, сразу отбегаем и ищем виноватого».
Гарри Минх напомнил, что представлял кандидатуру Мишустина в Госдуме в 2020 г., когда тот впервые возглавил правительство – тогда нижняя палата давала согласие президенту на назначение премьера на свой пост. После утверждения премьер предложит кандидатуры для руководства федеральными органами власти, а затем их (кроме силовых министров) будет также утверждать Госдума.
Минх привел статистику, чтобы показать, как Госдума поддерживает Мишустина: «В апреле 2022 г. [во время отчета правительства] однозначно только одна фракция поддержала работу правительства. В 2023 г. только две фракции не высказали своего отношения в поддержку правительства, а выступили с открытой подножкой уже три фракции». Месяц же назад на отчете правительства все пять фракций поддержали работу кабмина, сказал Минх.
После этого около получаса сам Мишустин представлял депутатам основные направления деятельности будущего правительства. Среди них – укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния и доходов граждан и сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
Мишустин сказал, что к 2030 г. Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Что касается технологического суверенитета, то сейчас подходит к концу формирование профильных проектов, которые направлены на производство линеек высокотехнологичных товаров и услуг на основе российских разработок. Основой же цифровой трансформации станет реализация нацпроекта по формированию экономики данных.
Правительство также сосредоточится на совершенствовании мер поддержки семей с детьми, а одним из важнейших направлений станет повышение рождаемости. Мишустин также напомнил, что сейчас правительство разрабатывает новую систему оплаты труда для работников бюджетной сферы. Также, по его словам, в ближайшее время будет сформирована программа комплексного развития около 2000 населенных пунктов. Отдельной задачей станет модернизация системы ЖКХ, на что будет направлено 4,5 трлн руб.
Что говорили депутаты
Затем начались вопросы от фракций. Представитель каждой из них мог задать по два вопроса. Начал Владимир Кашин (КПРФ), который очень долго, вплоть до выключения микрофона (депутатам на вопрос давалась одна минута), формулировал вопрос – но так и не доформулировал. В целом, как все поняли, интересовала коммуниста поддержка сельского хозяйства – он возглавляет соответствующий думский комитет.
Мишустин сказал, что объем финансирования программы развития села и агропромышленного комплекса в 2024 г. составляет 600 млрд руб. Также он отметил, что готовится нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», куда войдут восемь федеральных проектов, касающиеся селекции, обеспеченности ветеринарными препаратами, технологической независимости в сельскохозяйственном машиностроении.
Депутата Андрея Лугового (ЛДПР) интересовало регулирование маркетплейсов. Мишустин согласился, что сфера требует дополнительного регулирования. А Александр Бабаков («Справедливая Россия») спросил о том, как планируется осуществлять научно-техническое развитие страны.
На это Мишустин ответил, что организована работа по формированию приоритетных направлений научно-технического развития и наукоемких технологий. По его словам, для реализации этих планов будет перестраиваться система кадров и будет создан механизм софинансирования НИОКР.
Владислава Даванкова («Новые люди») интересовало, могут ли граждане, которые получают льготы, делать это проактивно, а «не выбивать» их. Мишустин отметил, что до конца года будет сформирован реестр граждан, которые нуждаются в социальной помощи, что должно упростить назначение выплат. Тут вмешался спикер Володин, который заявил, что вопросы, которые депутаты адресуют правительству, теперь находят ответ. Однако, по его словам, не всегда удается «найти такой же контакт, как на уровне председателя правительства», с профильными министерствами.
«Вячеслав Викторович, если кто кому не перезвонил, даже исполняющий обязанности, сегодня же разберемся. Просьба список сделать, кто не позвонил обратно депутатам», – сказал Мишустин. «Но это очень жестко будет. Мы не ожидали, что будет такой ответ», – стал кокетничать Володин, добавив, что аппарат правительства работает «безупречно».
Также депутатов интересовало, будет ли создана стратегия развития медицинской промышленности (Виктор Селиверстов, «Единая Россия»), отменено бюджетное правило (Николай Коломейцев, КПРФ). Депутаты спрашивали, как будет реализовываться задача по созданию мастер-планов для 200 городов (Владимир Кошелев, ЛДПР), можно ли во время рассмотрения бюджета обсуждать не только мероприятия и инвестиции, но и конкретные объекты, куда пойдут деньги (Яна Лантратова, «Справедливая Россия»), как будет реализовываться задача улучшения уровня жизни граждан и обеспечение их необходимыми товарами и услугами (Александр Демин, «Новые люди»), как будет проводиться реконструкция коммунальных сетей (Иван Квитка, «Единая Россия»).
Валерий Гартунг («Справедливая Россия») зашел с козырей и предложил при формировании структуры правительства предусмотреть для вице-премьера, курирующего промышленность, должность первого вице-премьера. Володин заметил, что эти вопросы все-таки в ведении Мишустина, а не депутатов. «Я посоветуюсь с президентом», – сказал Мишустин.
Затем выступали лидеры думских фракций. В целом их выступления мало чем отличались от тех, что бывают на каждом пленарном заседании. Геннадий Зюганов (КПРФ) говорил, что Мишустин вступает в должность в «драматических условиях» и утверждение правительства требует личной ответственности от всех депутатов, а прежде всего от партии власти. Он снова говорил о том, что «мы находимся в тупике» – это значит капитализм зашел в тупик, что в 1990-е все «протоптали под диктовку американцев», без «многодетной семьи мы и дальше будем вымирать», а без «обуздания» олигархов будет «полное безобразие».
Завершил выступление он словами, что КПРФ при голосовании воздержится. Так же коммунисты поступили и в 2020 г.
Леонид Слуцкий (ЛДПР), по традиции, спорил с Зюгановым, говоря, что Россия «не в тупике, а в тяжелой ситуации». Хотя в целом, как оказалось, с коммунистом он почти во всем соглашался. Он, как и Зюганов, говорил о необходимости решить демографический вопрос, заниматься экологией, «развивать технологический суверенитет». Слуцкий предложил назначить министром спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а члена ЛДПР Виктора Бута – на министерство авиапромышленности, если такое будет создано. ЛДПР кандидатуру Мишустина поддержит, сказал Слуцкий
Сергей Миронов («Справедливая Россия») говорил, что правительство Мишустина «в целом справилось» с пандемией и санкциями. Он, как всегда, говорил про индексацию пенсий работающим пенсионерам, изменение налоговой системы и ужесточение миграционной политики. Завершил он свое выступление словами, что «Справедливая Россия» готова помогать премьеру и вместе с ним работать. Фракция также поддержат Мишустина, заявил Миронов.
Алексей Нечаев («Новые люди») положительно оценил работу правительства во время пандемии. Нечаев говорил о демографии, системе ЖКХ, налогах, кадровом голоде и образовании. Он, как и Слуцкий, стал спорить с Зюгановым, говоря, что не нужно государству регулировать цены, поскольку будет дефицит. «Новые люди» тоже поддержат Мишустина.
Выделилось в этом ряду выступление Владимира Васильева («Единая Россия»). «Задумайтесь, кто из вас был уверен, что правительство отработает в таких сложных условиях и вновь согласиться взять на себя ответственность перед страной», – удивлялся Васильев. Он говорил о том, что по программе ремонта школ в один год было сэкономлено 900 млн руб., а в другой – 700 млн – и это все благодаря депутатам. А затем заявил, что теперь оказывается все «сэкономленное отдается тому, кто сэкономил», правда, не пояснил – депутатам или кому-то другому. При этом Васильев сказал, что сам не дорабатывает на посту главы Ассамблеи народов России, и призвал всех депутатов работать. А потом покинул трибуну.
Володину пришлось напомнить, что нужно еще и высказаться о позиции фракции по кандидатуре премьера. Васильев сказал, что единороссы поддержали ее единогласно.
Мишустин после голосования поблагодарил депутатов и напомнил, что в ближайшие дни Госдуме предстоит утвердить новый состав кабинета министров. Володин же сказал, что 12 мая на комитетах Госдумы начнется рассмотрение кандидатур вице-премьеров и министров. Затем 13 мая Госдума будет утверждать вице-премьеров, а 14 мая – министров.
«До встречи в воскресенье», – радостно воскликнул Володин.