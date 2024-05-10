Как проходило утверждение Михаила Мишустина в должности премьер-министра

Затем выступали лидеры думских фракций. В целом их выступления мало чем отличались от тех, что бывают на каждом пленарном заседании. Геннадий Зюганов (КПРФ) говорил, что Мишустин вступает в должность в «драматических условиях» и утверждение правительства требует личной ответственности от всех депутатов, а прежде всего от партии власти. Он снова говорил о том, что «мы находимся в тупике» – это значит капитализм зашел в тупик, что в 1990-е все «протоптали под диктовку американцев», без «многодетной семьи мы и дальше будем вымирать», а без «обуздания» олигархов будет «полное безобразие».