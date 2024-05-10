Путин утвердил Мишустина председателем правительства России

Путин утвердил Мишустина председателем правительства РоссииРанее кандидатуру премьера большинством голосов поддержала Госдума
Президент России Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина председателем правительства страны, подписав соответствующий указ.
«Президент России В. В. Путин подписал Указ «О председателе правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Также отмечается, что Мишустин назначается председателем правительства России в соответствии с пунктом «а» ст. 83 Конституции РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина в должности председателя правительства России. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Госдумы. За него проголосовали 375 парламентариев, воздержались 57. Голосов против назначения не зафиксировано. Лидеры фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» ранее заявляли, что поддержат кандидатуру Мишустина. Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что депутаты фракции воздержатся при голосовании.
10 мая до заседания Госдумы Путин провел встречу с Мишустиным. Глава государства выразил уверенность, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера. Путин также надеется, что Мишустину удастся убедить парламентариев по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Практика последних лет показывает, что у правительства получается добиваться результатов, которые нужны стране, подчеркнул президент.
В Госдуме кандидатуру Мишустина представлял представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Он заявил, что говорить о кандидатуре Мишустина «простая задача», так как он неоднократно демонстрировал результаты правительства во время отчетов. Согласно последнему отчету, который был опубликован три месяца назад, все без исключения фракции поддержали деятельность правительства. Именно эта оценка позволяет подробно не рассказывать о Мишустине.
До процедуры голосования Мишустин сообщил, что новое правительство сосредоточится на шести основных направлениях работы, основанных на тезисах президента из его послания Федеральному собранию. Среди них – укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния и доходов граждан, а также сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.
Депутаты нижней палаты рассказали «Ведомостям», что 13 мая в Госдуме состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день планируется утвердить назначение министров.