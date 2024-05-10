Путин утвердил Мишустина председателем правительства России

В Госдуме кандидатуру Мишустина представлял представитель президента в Госдуме Гарри Минх. Он заявил, что говорить о кандидатуре Мишустина «простая задача», так как он неоднократно демонстрировал результаты правительства во время отчетов. Согласно последнему отчету, который был опубликован три месяца назад, все без исключения фракции поддержали деятельность правительства. Именно эта оценка позволяет подробно не рассказывать о Мишустине.