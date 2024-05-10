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За утверждение Мишустина премьером проголосовало 375 депутатов

Госдума закончила рассмотрение вопроса
Екатерина Щербинина
Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы утвердили Михаила Мишустина в должности председателя правительства России. За него проголосовали 375 парламентариев, воздержались 57. Голосов против назначения не зафиксировано.

Лидеры фракций «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия» ранее заявляли, что поддержат кандидатуру Мишустина. Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщал, что депутаты фракции воздержатся при голосовании. При этом он отметил, что фракция поддерживает усилия Мишустина по развитию промышленности, сельского хозяйства, наполнению бюджета для развития образования и здравоохранения. 

Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Мишустина на должность главы правительства. На встрече 10 мая глава государства выразил уверенность, что Госдума поддержит его кандидатуру. 

Мишустин до процедуры голосования сегодня сообщил, что новое правительство планирует сосредоточиться на шести основных направлениях работы, базой для которых послужат тезисы президента из его послания Федеральному собранию. Это укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния и доходов граждан, а также сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.

Как рассказывали ранее «Ведомостям» депутаты нижней палаты, в Госдуме 13 мая состоится заседание по вопросу согласования вице-премьеров. На следующий день планируется утвердить назначение министров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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