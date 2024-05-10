За утверждение Мишустина премьером проголосовало 375 депутатов

Мишустин до процедуры голосования сегодня сообщил, что новое правительство планирует сосредоточиться на шести основных направлениях работы, базой для которых послужат тезисы президента из его послания Федеральному собранию. Это укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния и доходов граждан, а также сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры.