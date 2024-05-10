Мишустин пообещал посоветоваться с президентом по идее о первом заместителе
И. о. премьер-министра Михаил Мишустин пообещал посоветоваться с президентом по предложению сделать в новом кабмине первым заместителем вице-премьера, курирующего промышленность.
С такой идеей обратился в ходе рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера депутат Валерий Гартунг. По его словам, он передал и. о. главы кабмина просьбу от промышленников.
«Учитывая, что эти вопросы в ведении председателя правительства, Михаил Владимирович может реагировать, может не реагировать, ваше право», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Я посоветуюсь с президентом», – ответил Мишустин.
В прошлом правительстве РФ первым вице-премьером являлся Андрей Белоусов, курирующий вопросы социально-экономического развития. С лета 2022 г. общие вопросы промышленной политики курировал вице-премьер Денис Мантуров, который также возглавляет Минпромторг. По данным источников «Ведомостей», Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга, но при этом останется на посту вице-премьера.