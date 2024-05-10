Мишустин пообещал посоветоваться с президентом по идее о первом заместителе

В прошлом правительстве РФ первым вице-премьером являлся Андрей Белоусов, курирующий вопросы социально-экономического развития. С лета 2022 г. общие вопросы промышленной политики курировал вице-премьер Денис Мантуров, который также возглавляет Минпромторг. По данным источников «Ведомостей», Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга, но при этом останется на посту вице-премьера.