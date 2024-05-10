Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга и останется вице-премьером

Ранее «Ведомости» писали, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов получит пост в новом правительстве. При этом 2 мая глава региона опроверг свой переход на федеральный уровень. Тогда он заявил, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил, что предложения не поступали, он планирует продолжать работу в регионе. До того, как занять губернаторское кресло, Алиханов руководил департаментом государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.