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Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга и останется вице-премьером

Ведомости

Денис Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга, но при этом останется на посту вице-премьера. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близкие к администрации президента. Мантуров возглавлял Минпромторг 12 лет.

Ранее «Ведомости» писали, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов получит пост в новом правительстве. При этом 2 мая глава региона опроверг свой переход на федеральный уровень. Тогда он заявил, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил, что предложения не поступали, он планирует продолжать работу в регионе. До того, как занять губернаторское кресло, Алиханов руководил департаментом государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.

Собеседники, близкие к администрации президента, утверждают, что Алиханов все-таки понадобился в Москве. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу региона.

Также «Ведомости» ранее писали, что в ближайший месяц может быть до трех губернаторских отставок. Среди глав регионов, которых могут забрать «на повышение», источники называли Алиханова, губернаторов Нижегородской области Глеба Никитина, Иркутской области Игоря Кобзева и Кемеровской области Сергея Цивилева.

Правительство сложило полномочия после инаугурации президента 7 мая. Сейчас все члены кабмина работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент внес на утверждение Госдумы 10 мая – Владимир Путин предложил переназначить на эту должность Михаила Мишустина. Само утверждение должно также состояться 10 мая. Затем 12 мая на профильные комитеты Госдумы должны прийти кандидаты в вице-премьеры и в гражданские министры. А 13 и 14 мая Госдума должна утвердить членов кабмина на своих постах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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