Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга и останется вице-премьером
Денис Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга, но при этом останется на посту вице-премьера. Об этом «Ведомостям» сообщили три источника, близкие к администрации президента. Мантуров возглавлял Минпромторг 12 лет.
Ранее «Ведомости» писали, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов получит пост в новом правительстве. При этом 2 мая глава региона опроверг свой переход на федеральный уровень. Тогда он заявил, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил, что предложения не поступали, он планирует продолжать работу в регионе. До того, как занять губернаторское кресло, Алиханов руководил департаментом государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минпромторге.
Собеседники, близкие к администрации президента, утверждают, что Алиханов все-таки понадобился в Москве. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу региона.
Также «Ведомости» ранее писали, что в ближайший месяц может быть до трех губернаторских отставок. Среди глав регионов, которых могут забрать «на повышение», источники называли Алиханова, губернаторов Нижегородской области Глеба Никитина, Иркутской области Игоря Кобзева и Кемеровской области Сергея Цивилева.
Правительство сложило полномочия после инаугурации президента 7 мая. Сейчас все члены кабмина работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент внес на утверждение Госдумы 10 мая – Владимир Путин предложил переназначить на эту должность Михаила Мишустина. Само утверждение должно также состояться 10 мая. Затем 12 мая на профильные комитеты Госдумы должны прийти кандидаты в вице-премьеры и в гражданские министры. А 13 и 14 мая Госдума должна утвердить членов кабмина на своих постах.