Источники «Ведомостей»: глава Калининградской области Алиханов станет министром

Алиханов опровергал свой переход в правительство в интервью «Ведомостям» 2 мая. Тогда он заявлял, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил: «Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе». «Есть мнение какого-то великого американского менеджера, что уходить надо, когда еще не хочется. Но мы же в России живем, а не в Америке. Мне нравится моя работа. Я считаю, что у меня многое получается. Люди меня поддержали на выборах. Зачем я должен куда-то уходить?» – говорил губернатор.