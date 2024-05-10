Источники «Ведомостей»: глава Калининградской области Алиханов станет министром

Источники «Ведомостей»: глава Калининградской области Алиханов станет министромСреди возможных мест работы называют Минпромторг или Минэкономразвития
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получит пост в новом правительстве, сказали «Ведомостям» двое собеседников, близких к администрации президента. Ранее сам глава региона в интервью «Ведомостям» опровергал свой переход на федеральный уровень. Но собеседники утверждают, что глава Калининградской области все-таки понадобился в Москве. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу региона.
Среди вероятных мест для трудоустройства называют Минпромторг и Минэкономразвития. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы обоих ведомств.
В Калининградскую область Алиханов как раз перешел из Минпромторга, где с 2013 г. был сначала замдиректора, а затем директором департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности. До этого он был советником планово-экономического отдела департамента управления делами Минюста. Минэкономразвития сейчас тоже возглавляет бывший губернатор – это Максим Решетников, который до перехода на эту должность возглавлял Пермский край.
Алиханов опровергал свой переход в правительство в интервью «Ведомостям» 2 мая. Тогда он заявлял, что у него «нет никаких планов переходить куда бы то ни было». На вопрос о том, были ли предложения о переходе в правительство, Алиханов говорил: «Не было – ни слова, ни полслова. Я планирую продолжить свою работу в регионе». «Есть мнение какого-то великого американского менеджера, что уходить надо, когда еще не хочется. Но мы же в России живем, а не в Америке. Мне нравится моя работа. Я считаю, что у меня многое получается. Люди меня поддержали на выборах. Зачем я должен куда-то уходить?» – говорил губернатор.
Алиханов 37 лет. В 2015 г. он был назначен зампредседателя правительства Калининградской области, где курировал сельское хозяйство и промышленность. А в октябре 2016 г. был назначен врио губернатора Калининградской области после ухода с поста Евгения Зиничева. На тот момент он был самым молодым губернатором России. В сентябре 2017 г. Алиханов был избран главой Калининградской области, а в сентябре 2022 г. переизбран на второй срок.
Изначально Алиханов пришел в Калининградскую область «при большой, подчеркнутой федеральной поддержке», говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сложно утверждать, что политически это был проблемный регион, отмечает эксперт: «Волна выплеска протеста при позднем Боссе сменилась политической пассивностью еще при [главе региона] Николае Цуканове (2010–2016 гг. – «Ведомости»)».
«Можно спорить о том, удалось ли Алиханову преодолеть периферийность региона, но большого потока негативных новостей не было. А какие-то отрасли поднялись – например, внутренний туризм, особенно в пандемию, на фоне довольно слабых карантинных ограничений в регионе в сравнении с тем же Краснодарским краем», – говорит Виноградов. Стрессом стали последние два года, когда регион оказался почти в изоляции и «задачи сохранения устойчивости оказались острее, чем задачи развития, но в целом это удалось», говорит эксперт.
О том, что в ближайший месяц может быть до трех губернаторских отставок, ранее писали «Ведомости». Среди глав регионов, которых могут забрать «на повышение», источники называли Алиханова, губернаторов Нижегородской области Глеба Никитина, Иркутской области Игоря Кобзева и Кемеровской области Сергея Цивилева.
Правительство сложило полномочия после инаугурации президента 7 мая. Сейчас все члены кабмина работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент 10 мая должен внести на утверждение Госдумы. Само утверждение должно также состояться 10 мая. Затем 12 мая на профильные комитеты Госдумы должны прийти кандидаты в вице-премьеры и в гражданские министры. А 13 и 14 мая Госдума должна утвердить членов кабмина на своих постах.