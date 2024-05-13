Думский комитет поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера

Думский комитет поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьераОн будет курировать все образовательные министерства и молодежную политику
Думский комитет по науке и высшему образованию поддержал кандидатуры Дмитрия Чернышенко на должность вице-премьера и Валерия Фалькова на профильного министра. Комитет по просвещению поддержал переназначение действующего министра Сергея Кравцова. В случае утверждения кандидатуры Чернышенко нижней палатой 14 мая он будет курировать Минобрнауки, Минспорта, Минэкономики в части развития туризма, а также Минпросвещения и Росмолодежь. Сейчас за Минпросвещения отвечает Татьяна Голикова, она же отвечает и за молодежную политику. В результате перераспределения полномочий между вице-премьерами были развеяны слухи о ликвидации одного из образовательных министерств. Они оба будут подчинены одному зампреду правительства.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает логичным тот факт, что все образовательные ведомства будет курировать один вице-премьер: Минпросвещения (школьное и среднее профессиональное образование) и Минобрнауки (высшее) тесно связаны друг с другом, ранее они были одним ведомством, поэтому легче курировать их в одной цепочке. «Росмолодежь, как мне кажется, также должно было находиться в ведомстве Чернышенко, потому что эта активность – волонтерская, молодежная и событийная – выросла из тех мероприятий, которые он курировал, когда возглавлял оргкомитет Олимпиады в Сочи», – добавил он. По словам близкого к Росмолодежи источника «Ведомостей», замена руководства ведомства к концу недели не обсуждалась.
Ключевую идеологическую роль в синхронизации образовательного блока будет играть администрация президента (АП), по крайней мере в части контента, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Рассинхроны в работе министерств неизбежны, потому что полномочия ведомств заведомо пересекаются: внутри одного блока противоречий обычно не меньше, чем в разных. Чернышенко в своем выступлении перед депутатами подчеркнул, что патриотическое воспитание молодежи должно соответствовать традиционным ценностям России, «крайне важно обратить на это внимание». Помимо этого он заявил о планах пересмотреть структуру приема абитуриентов в вузы: необходимо наращивать объем контрольных цифр по отдельным специальностям и направлениям для реализации национальных проектов и обеспечения технологического лидерства.
Встречи кандидатов на переназначение в министры с комитетами проходили в закрытом режиме. В открытой для журналистов части Фальков пообещал реализовывать новый майский указ президента. В частности, он упомянул рекомендацию главы государства по увеличению числа иностранных студентов до 500 000 к 2030 г. И. о. министра назвал эту задачу сложной, но при этом для ее решения предложил перейти на грантовый формат финансирования привлечения студентов. Грант позволит покрыть расходы студента, медицинскую страховку, проживание в общежитии. Фальков также анонсировал комплексную работу с регионами по обновлению инфраструктуры 800 общежитий. По его словам, сейчас соответствующий акт на согласовании с правительством, после этого запустится отбор общежитий, которые попадут в программу.
На сегодня есть острая необходимость в модернизации физической инфраструктуры региональных вузов, куда могло бы приезжать намного больше абитуриентов, говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Ряд реформ Минобрнауки все еще находится в процессе, в их числе эксперимент по новым уровням высшего образования и передовые инженерные школы, указал научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС (Президентская академия) Борис Илюхин. Эксперт считает, что пока не удалось решить задачи обновления преподавательского состава, зарплаты вузовских преподавателей и снижения их очень высокой нагрузки.
Кравцов рассказал журналистам, что одним из главных вопросов в разговоре с депутатами стала кадровая проблема в образовании. Он пообещал создать консолидированное управление по прогнозу. Это будет новое подразделение в структуре Минпросвещения, которое займется анализом кадровых потребностей в школах, детских садах и колледжах, а также соотнесением их с работой педагогических вузов и колледжей. Еще одно новое подразделение займется дошкольным образованием: подготовкой воспитателей, совершенствованием методик и программ. Он также анонсировал работу над новой стратегией развития образования до 2035 г. В течение лета, по его словам, она будет вестись с учителями, регионами, депутатами, сенаторами. Осенью первый вариант стратегии будет представлен, заключил Кравцов.
Илюхин отмечает, что большинство реформ, проводимых Минпросвещения последние пять лет, касалось материально-технической базы школ и воспитательной работы. По его словам, эта работа была успешной. При этом, согласно данным официальной статистики (формы ОО-1 и ОО-2 для Росстата), увеличилась доля учителей пенсионного возраста, не решена проблема невысокой оплаты труда учителей. «Среднюю зарплату учителям подняли несколько лет назад, принимая во внимание экономическое положение в регионах, но сделали это во многом за счет увеличения нагрузки на учителей», – подчеркнул эксперт. Он отметил, что при увеличении числа учеников в школах страны количество учителей за последние пять лет практически не изменилось.
Политолог Александр Немцев напомнил, что в правительстве обсуждали идею о ликвидации Минпросвещения – создании министерства образования, а также выделении отдельного ведомства науки и инноваций. Но, как он отмечает, от реорганизации министерств отказались, потому что это займет продолжительное время. Такое сейчас нельзя позволить. «Кравцов остался, думаю, немалую роль в этом сыграл Чернышенко. Скорее всего, с ним консультировались по поводу руководителей министерств», – пояснил Немцев. Кравцова и главу Росмолодежи Ксению Разуваеву ждет сложный период притирок с Чернышенко, который и решит судьбу их ведомств, заключил эксперт. Немцев напомнил, что по инициативе Чернышенко был реорганизован Ростуризм.