Думский комитет поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает логичным тот факт, что все образовательные ведомства будет курировать один вице-премьер: Минпросвещения (школьное и среднее профессиональное образование) и Минобрнауки (высшее) тесно связаны друг с другом, ранее они были одним ведомством, поэтому легче курировать их в одной цепочке. «Росмолодежь, как мне кажется, также должно было находиться в ведомстве Чернышенко, потому что эта активность – волонтерская, молодежная и событийная – выросла из тех мероприятий, которые он курировал, когда возглавлял оргкомитет Олимпиады в Сочи», – добавил он. По словам близкого к Росмолодежи источника «Ведомостей», замена руководства ведомства к концу недели не обсуждалась.