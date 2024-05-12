Госдума определилась с процедурой утверждения членов правительства

Заседание начнется с представления кандидатуры Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера полпредом правительства в Думе Александром Синенко. На это отведено 3 минуты. Затем председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев выступит с докладом об итогах рассмотрения кандидатуры Мантурова (также до 3 минут). После выступит сам кандидат с программой основных направлений деятельности правительства, которые он будет координировать на занимаемой должности (до 5 минут). Мантуров на посту первого вице-премьера будет курировать промышленность.