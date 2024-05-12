Госдума определилась с процедурой утверждения членов правительства

Госдума определилась с процедурой утверждения членов правительстваЗаседание по вице-премьерам продлится 7 часов, по министрам – от 9 до 12 часов
Процедура утверждения внесенных премьер-министром России Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров в Госдуме 13 мая продлится ориентировочно семь часов, следует из проекта соответствующего документа (есть у «Ведомостей»). Он разработан в соответствии со ст. 148.1 регламента нижней палаты парламента.
Заседание начнется с представления кандидатуры Дениса Мантурова на должность первого вице-премьера полпредом правительства в Думе Александром Синенко. На это отведено 3 минуты. Затем председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев выступит с докладом об итогах рассмотрения кандидатуры Мантурова (также до 3 минут). После выступит сам кандидат с программой основных направлений деятельности правительства, которые он будет координировать на занимаемой должности (до 5 минут). Мантуров на посту первого вице-премьера будет курировать промышленность.
После выступления кандидата он ответит на вопросы депутатов – по одному от каждой фракции. На вопрос дается 1 минута, на ответ – 3 минуты. Внефракционные депутаты не смогут задать вопросы кандидатам. Процедура будет аналогичной в отношении девяти оставшихся претендентов на вице-премьерские должности – с той разницей, что с докладом об итогах рассмотрения их кандидатур будут выступать главы профильных комитетов Думы. «Общая продолжительность рассмотрения вопроса составит ориентировочно 7 часов», – говорится в проекте документа.
На должности вице-премьеров Мишустин внес следующих кандидатов:
Виталий Савельев (сейчас – министр транспорта; будет курировать развитие транспорта и логистики);
Дмитрий Патрушев (сейчас – министр сельского хозяйства; будет курировать сельское хозяйство, АПК и экологию);
Александр Новак (продолжит курировать энергетику и будет курировать экономический блок);
Дмитрий Григоренко (продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы);
Дмитрий Чернышенко (продолжит курировать Министерство науки и высшего образования, Министерство спорта и Минэк в части развития туризма, координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельность, а также будет курировать Министерство просвещения и Росмолодежь);
Татьяна Голикова (продолжит курировать деятельность Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства культуры. В сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей);
Алексей Оверчук (курирует вопросы Евразийской интеграции, сотрудничества с международными организациями и планирования и организации международных мероприятий с участием председателя правительства);
Юрий Трутнев (курирует вопросы комплексного социально-экономического развития субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа);
Марат Хуснуллин (курирует строительство, архитектуру и градостроительную деятельность, ЖКХ и др.).
Аналогичным образом Дума 14 мая будет утверждать кандидатуры на должности министров, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным (16 кандидатов). На данный момент не решено, сколько времени давать кандидату на выступление. Если 10 минут, то заседание Госдумы продлится 12 часов, если 7 минут – то 9 часов. Этот вопрос спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует решить 13 мая, сообщили собеседники в нижней палате.
На должности федеральных министров в новом правительстве претендуют:
министр транспорта – Роман Старовойт (сейчас – губернатор Курской области);
министр промышленности и торговли – Антон Алиханов (сейчас – губернатор Калининградской области);
министр энергетики – Сергей Цивилев (сейчас – глава Кузбасса);
министр сельского хозяйства – Оксана Лут (сейчас – замминистра сельского хозяйства);
министр спорта – Михаил Дегтярев (сейчас – губернатор Хабаровского края);
министр труда и социальной защиты – Антон Котяков;
министр природных ресурсов и экологии – Александр Козлов;
министр просвещения – Сергей Кравцов;
министр культуры – Ольга Любимова;
министр экономического развития – Максим Решетников;
министр финансов – Антон Силуанов;
министр здравоохранения – Михаил Мурашко;
министр строительства и ЖКХ – Ирек Файзуллин;
министр науки и высшего образования – Валерий Фальков;
министр по развитию Дальнего Востока и Арктики – Алексей Чекунков;
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.
Предложения о новом составе правительства премьер-министр Михаил Мишустин внес 11 мая. Как следует из подписанного президентом указа, в его структуру, как и ранее, будут входить 10 вице-премьеров и 21 министерство. Министров силового блока (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст) и главу МИДа назначает на должность президент после консультаций с Советом Федерации. Как заявлял 10 мая первый вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак, консультации пройдут 13 мая.