Одним из кандидатов на пост губернатора Курской области стал Алексей Смирнов

Смирнов, по описанию эксперта, относится к группе «вернувшихся курских москвичей, крестным отцом которых является вице-мэр столицы Петр Бирюков». В регионе значительная часть работы по взаимодействию с силовиками тоже лежит на этом заместителе Старовойта, кроме того, он сейчас обучается на губернаторских курсах, отмечает Слатинов. Выбор в его пользу будет сделан, если во главу угла поставят полное «сохранение управляемости территорией»: «Хотя губернаторы новой волны – это в основном варяги, Кремль не действует по жесткой схеме».