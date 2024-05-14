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Одним из кандидатов на пост губернатора Курской области стал Алексей Смирнов

Он занимает пост первого заместителя Романа Старовойта, который предложен на пост министра транспорта
Елена Мухаметшина
Максим Иванов
Смирнов рассматривался как потенциальный кандидат на пост главы региона не только в Курскую область/ Официальный сайт губернатора и правительства Курской области

В числе основных кандидатов на пост врио главы Курской области источники «Ведомостей» называют первого заместителя губернатора – председателя правительства региона 50-летнего Алексея Смирнова. Об этом «Ведомостям» сказали трое собеседников, близких к администрации президента. Один из собеседников говорит, что он «уже практически согласован» для продолжения работы в качестве преемника Романа Старовойта, который уходит на пост главы Минтранса РФ.

С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора.

Смирнов рассматривался как потенциальный кандидат на пост главы региона не только в Курскую область, замечает источник «Ведомостей». Но чиновник хорошо знает этот субъект РФ, что важно, поскольку речь идет о приграничном регионе, отмечает другой собеседник. Правда, он оговаривается, что возможно и другое решение.

«Смирнов – очень влиятельная фигура в Курской области, – рассказывает политолог Владимир Слатинов. – Примечательно то, что больше ни в одном из черноземных регионов не реализована модель разделения должностей губернатора и председателя правительства. Это сделал только Старовойт. И влияние Смирнова в связи с тем, что он обладает самостоятельной должностью председателя правительства, собственной командой, куда входят несколько замов и министров, и связями, – высоко».

Смирнов, по описанию эксперта, относится к группе «вернувшихся курских москвичей, крестным отцом которых является вице-мэр столицы Петр Бирюков». В регионе значительная часть работы по взаимодействию с силовиками тоже лежит на этом заместителе Старовойта, кроме того, он сейчас обучается на губернаторских курсах, отмечает Слатинов. Выбор в его пользу будет сделан, если во главу угла поставят полное «сохранение управляемости территорией»: «Хотя губернаторы новой волны – это в основном варяги, Кремль не действует по жесткой схеме».

После длительного губернаторства непопулярного и не слишком результативного Александра Михайлова, при котором усилилось отставание от соседних Белгородской и Воронежской областей, Старовойт придал довольно серьезный импульс развитию региона, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но затем регион оказался вблизи фронтовой зоны, что повысило уровень неопределенности – хотя это касается больше приграничных территорий, чем всего региона, отмечает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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