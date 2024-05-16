На премьера Словакии совершено покушение 71-летним писателем

На премьера Словакии совершено покушение 71-летним писателемНападение на скептически настроенного к Украине лидера обострит борьбу перед выборами в Европарламент
На премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который представляет партию «Курс – социальная демократия», после проведения выездного заседания правительства 15 мая было совершено покушение в городе Гандлова, примерно в 150 км от столицы страны Братиславы, сообщает телеканал Plus. Задержанным подозреваемым оказался 71-летний мужчина из города Левице на западе Словакии, который легально владел оружием, пишет Aktuality. По данным частного телеканала Ta3, им был писатель Юрай Чинтула. По неподтвержденным данным, он симпатизировал оппозиционной «Прогрессивной Словакии». В результате стрельбы Фицо получил ранения в грудь, брюшную полость и плечо. Отмечается, что стрелявший сперва крикнул: «Робо, иди сюда», а затем прозвучало пять выстрелов.
59-летний Фицо после случившегося был доставлен в больницу города Банска-Бистрица на вертолете. На странице премьера в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) отмечается, что он «находится в опасном для жизни состоянии» и окончательные последствия станут понятны в течение нескольких часов после операции.
Случившееся осудила уходящий президент Словакии Зузана Чапутова, состоящая в партии «Прогрессивная Словакия», пожелав Фицо скорейшего выздоровления. На момент сдачи материала телеканал JOJ сообщал, что она готовит обращение к нации. А партия Чапутовой решила отменить акцию протеста, которую хотела провести из-за реформы общественного телевидения. Президент России Владимир Путин направил Чапутовой телеграмму. Он сообщил, что «с негодованием узнал» о произошедшем, назвав это «чудовищным преступлением», которое «не может иметь никаких оправданий». «Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», – говорится в тексте.
В соседних странах новость о покушении вызвала бурную реакцию ее лидеров. Резко осудил произошедшее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, как и президент Сербии Александр Вучич, который назвал Фицо другом страны и лично своим. Портал «Вечерне новости» сообщает, что эти два лидера могут вскоре навестить пострадавшего. Новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини после инцидента решил досрочно вернуться в страну. Вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха постарался перевести стрелки на либеральную оппозицию словами «это ваша работа».
Покушение осудили также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, польский премьер Дональд Туск, британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Президент США Джо Байден заявил, что «встревожен сообщениями» и вместе с женой молится за скорейшее выздоровление Фицо. Посольство США, по его словам, находится в тесном контакте с правительством Словакии и готово оказать помощь.
Фицо занимал пост премьер-министра страны трижды: в 2006–2010 и 2012–2018 гг., когда ушел в отставку из-за массовых протестов после убийства журналиста Яна Куцьяка, расследовавшего деятельность оргпреступности. Затем вернулся к власти по итогам парламентских выборов 2023 г. Западные СМИ называли политика «пророссийским» из-за позиции по Украине: он прекратил безвозмездную военную помощь Киеву, критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Украины в НАТО из-за риска «начала третьей мировой войны».
Покушение на Фицо взорвало европейскую политическую ситуацию и не может не стать темой для дискуссии в ходе предвыборной кампании в Европарламент (выборы пройдут 6–9 июня. – «Ведомости»), говорит научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов. Фицо – яркий представитель антибрюссельской европейской политики и все политические силы, считает Соколов, будут использовать инцидент в своих целях. Популисты будут обвинять в произошедшем силы, представляющие в ЕС политический мейнстрим. А те возложат ответственность на оппонентов – за то, что европейский политический климат стал очень агрессивным, резюмирует эксперт.