На премьера Словакии совершено покушение 71-летним писателем

Случившееся осудила уходящий президент Словакии Зузана Чапутова, состоящая в партии «Прогрессивная Словакия», пожелав Фицо скорейшего выздоровления. На момент сдачи материала телеканал JOJ сообщал, что она готовит обращение к нации. А партия Чапутовой решила отменить акцию протеста, которую хотела провести из-за реформы общественного телевидения. Президент России Владимир Путин направил Чапутовой телеграмму. Он сообщил, что «с негодованием узнал» о произошедшем, назвав это «чудовищным преступлением», которое «не может иметь никаких оправданий». «Знаю Роберта Фицо как мужественного и сильного духом человека. Очень надеюсь, что эти качества помогут ему выстоять в этой тяжелой ситуации. Прошу передать ему слова самой искренней поддержки, а также пожелания скорейшего и полного выздоровления», – говорится в тексте.