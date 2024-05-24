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Кадыров сообщил о назначении экс-премьера Чечни Хучиева помощником Мишустина

Глава республики назвал его «заслуженным и своевременным»
Инна Шульгина
Дмитрий Астахов / ТАСС

Бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев был назначен помощником председателя правительства России Михаила Мишустина. Фото соответствующего распоряжения опубликовал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил дорогого брата Муслима Хучиева своим помощником», – написал Кадыров.

Кадыров отметил, что считает назначение Хучиева заслуженным и своевременным. Он выразил мнение, что бывший премьер-министр Чечни полностью оправдает оказанное ему доверие. Глава республики поблагодарил Мишустина за принятое решение и пожелал Хучиеву успехов «в труде на благо России».

На момент публикации материала распоряжения о назначении Хучиева на сайте правовой информации не было.

21 мая стало известно, что Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую должность. Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни назначен первый заместитель председателя правительства – министр автомобильных дорог республики Иса Тумхаджиев.

Муслим Хучиев начинал карьеру в журналистике. В 1990-х работал корреспондентом программы «Экран криминальных сообщений» телекомпании РТР в Москве, службы информации телеканала «Деловая Россия» ВГТРК. В 2004-2005 гг. был руководителем пресс-службы президента Чеченской Республики – пресс-секретарем. В декабре 2005 г. был назначен первым заместителем руководителя аппарата президента и правительства республики – министром республики. С марта 2007 г. работал главой администрации Грозного, а с 2010 г. стал мэром этого города. С 2013 г. занимал должности министра территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций республики, министра экономического, территориального развития и торговли Чечни, мэра Грозного. С 2018 г. был председателем правительства республики.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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