Медведев предложил Беглову пойти на выборы от партии «Единая Россия»

В апреле Беглов сообщил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. По его словам, Путин пожелал ему успехов и обратил внимание на работу с жителями города. В Кремле подтвердили «Ведомостям» поддержку Беглова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли глава государства поддержал выдвижение Беглова на новый срок, сказал: «Да, правда».