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Медведев предложил Беглову пойти на выборы от партии «Единая Россия»

Он считает правильным поддержать кандидатуру действующего губернатора
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости

Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Александру Беглову пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга от «Единой России». Это следует из официального заявления партии.

«Просил бы региональное отделение партии поддержать кандидатуру [Беглова] на конференции», – сказал он.

Медведев также отметил, что считает правильным поддержать кандидатуру Беглова на сентябрьских выборах. Зампред Совбеза настоял на том, чтобы Беглов сделал Санкт-Петербург «одним из лучших городов мира», а также выразил надежду, что город станет еще красивее и благополучнее в следующий период управления Беглова.

Беглов в свою очередь сообщил, что он совместно с партией «Единая Россия» и другими общественным организациями приложит все усилия, чтобы сделать Санкт-Петербург лучше.

«Мы сегодня все объединены одним. Это наши совместные победы. И в этих условиях, безусловно, очень важно сложение сил. Только единением мы добьемся победы», – заявил он.

Повторно выдвинуться в качестве губернатора Санкт-Петербурга Беглову предложило ветеранское сообщество города. Кандидатуру Беглова на выборы губернатора Санкт-Петербурга от «Единой России» предложил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Это произошло на встрече Беглова с жителями города, которую провел Медведев.

В апреле Беглов сообщил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. По его словам, Путин пожелал ему успехов и обратил внимание на работу с жителями города. В Кремле подтвердили «Ведомостям» поддержку Беглова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли глава государства поддержал выдвижение Беглова на новый срок, сказал: «Да, правда».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2024 г. – в Единый день голосования. Александр Беглов занимает должность губернатора с 2019 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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