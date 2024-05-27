Медведев предложил Беглову пойти на выборы от партии «Единая Россия»Он считает правильным поддержать кандидатуру действующего губернатора
Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил Александру Беглову пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга от «Единой России». Это следует из официального заявления партии.
«Просил бы региональное отделение партии поддержать кандидатуру [Беглова] на конференции», – сказал он.
Медведев также отметил, что считает правильным поддержать кандидатуру Беглова на сентябрьских выборах. Зампред Совбеза настоял на том, чтобы Беглов сделал Санкт-Петербург «одним из лучших городов мира», а также выразил надежду, что город станет еще красивее и благополучнее в следующий период управления Беглова.
Беглов в свою очередь сообщил, что он совместно с партией «Единая Россия» и другими общественным организациями приложит все усилия, чтобы сделать Санкт-Петербург лучше.
«Мы сегодня все объединены одним. Это наши совместные победы. И в этих условиях, безусловно, очень важно сложение сил. Только единением мы добьемся победы», – заявил он.
Повторно выдвинуться в качестве губернатора Санкт-Петербурга Беглову предложило ветеранское сообщество города. Кандидатуру Беглова на выборы губернатора Санкт-Петербурга от «Единой России» предложил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Это произошло на встрече Беглова с жителями города, которую провел Медведев.
В апреле Беглов сообщил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах. По его словам, Путин пожелал ему успехов и обратил внимание на работу с жителями города. В Кремле подтвердили «Ведомостям» поддержку Беглова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли глава государства поддержал выдвижение Беглова на новый срок, сказал: «Да, правда».
Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2024 г. – в Единый день голосования. Александр Беглов занимает должность губернатора с 2019 г.