ЛДПР и КПРФ обещают поучаствовать в выдвижении кандидатов в 20 регионах

Уже известно, что действующий губернатор Санкт-Петербурга принял решение выдвигаться на предстоящих осенних выборах от партии власти – этому предшествовало предложение председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. «Я с большой гордостью принимаю предложение баллотироваться на пост губернатора от «Единой России», приложу все усилия, чтобы мы совместно с партией и другими общественными организациями сделали наш город еще безопаснее и лучше», – сказал тогда Александр Беглов во время встречи с жителями Петербурга в честь 321-й годовщины со дня основания города. В 2019 г. Беглов шел как самовыдвиженец.