ЛДПР и КПРФ обещают поучаствовать в выдвижении кандидатов в 20 регионах

ЛДПР и КПРФ обещают поучаствовать в выдвижении кандидатов в 20 регионахБольших сюрпризов в ходе предстоящего электорального цикла ожидать не стоит, говорит эксперт
До формирования нового состава правительства кампании по выбору глав субъектов планировались в 16 регионах. К ним в связи с переходом на работу в правительство губернаторов Кемеровской, Калининградской областей и Хабаровского края и назначением помощником президента губернатора Тульской области Алексея Дюмина добавилось еще четыре (в Курской области, глава которой стал министром, и так были запланированы выборы).
То есть всего выборы пройдут в 20 регионах. Все возможные отставки до 15 июня, если таковые еще будут, попадут в предстоящий электоральный цикл, уточнил политюрист Антон Рудаков. С Путиным пока не встречался глава Республики Алтай Олег Хорохордин, у которого полномочия заканчиваются в 2024 г.
КПРФ выдвинет кандидатов на все губернаторские выборы, их список будет сформирован к концу недели, сказал «Ведомостям» первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. По большей части ими станут руководители региональных отделений, в некоторых регионах, возможно, будут выставлены «союзники по левопатриотическому движению».
Уже ведется подготовительная работа к выборам губернатора Санкт-Петербурга, поделился он. Источник, знакомый с ходом подготовки выборов в Санкт-Петербурге, сообщил, что в Северной столице компартия выдвинет лидера фракции в заксобрании города Романа Кононенко.
Такое же намерение – участвовать во всех губернаторских выборах – и у ЛДПР, сообщил «Ведомостям» член президиума высшего совета партии, депутат Госдумы Сергей Каргинов. Список кандидатов в ближайшее время утвердит высший совет, добавил он.
«Справедливая Россия» приняла «принципиальное решение» об участии «практически во всех избирательных кампаниях», включая Хабаровский край, Калининградскую, Кемеровскую и Тульскую области, которые пополнили список выборных регионов, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. Но есть и исключения.
Где будут выбирать глав регионов
Выборы губернаторов пройдут в Вологодской, Волгоградской, Тульской, Калининградской областях, Хабаровском крае, Курской области, Кемеровской области – Кузбассе, Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой областях, в Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Башкирии, Челябинской области, республиках Алтай и Калмыкия, Оренбургской, Мурманской областях и в Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.
Лидер челябинской партийной ячейки, депутат Госдумы Валерий Гартунг, в свою очередь, сообщил «Ведомостям», что будет рекомендовать поддержать действующего губернатора Алексея Текслера («Единая Россия»), но окончательное решение будет принимать совет регионального отделения после объявления выборов. О желании баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга от «Справедливой России» заявила в своем Telegram-канале глава реготделения партии Надежда Тихонова.
«Новые люди» расскажут о планах на выборы губернаторов в июне, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы, добавив, что партия примет участие во всех региональных и муниципальных кампаниях. 19 апреля вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что партия выдвинет своего кандидата на выборах Санкт-Петербурга. «У нас есть несколько людей сильных из Питера. Важно, чтобы эти люди были местные, потому что Петербург поймет только петербуржец», – подчеркнул он.
«Единая Россия» начнет выдвигать кандидатов по выборам глав субъектов с 1 июня, сообщил журналистам 20 мая замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Представитель пресс-службы «Единой России» на вопрос «Ведомостей» о том, во всех ли регионах партия выдвинет своих кандидатов, уклонился от ответа. Ранее «Ведомости» писали, что компромиссным может быть кандидат в Хакасии, которой руководит коммунист Валентин Коновалов. В качестве возможного варианта один из собеседников «Ведомостей» называл космонавта Олега Артемьева.
Уже известно, что действующий губернатор Санкт-Петербурга принял решение выдвигаться на предстоящих осенних выборах от партии власти – этому предшествовало предложение председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. «Я с большой гордостью принимаю предложение баллотироваться на пост губернатора от «Единой России», приложу все усилия, чтобы мы совместно с партией и другими общественными организациями сделали наш город еще безопаснее и лучше», – сказал тогда Александр Беглов во время встречи с жителями Петербурга в честь 321-й годовщины со дня основания города. В 2019 г. Беглов шел как самовыдвиженец.
От «Единой России» в итоге будет баллотироваться врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, сообщил он «Ведомостям» 24 мая, хотя до этого говорил о том, что намерен идти самовыдвиженцем. В партийных праймериз принимали также участие врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Больших сюрпризов» в ходе предстоящего электорального цикла ожидать не стоит – внутренняя политика по-прежнему на паузе и никто из кандидатов оппозиции не настроен «слишком стараться», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При этом есть неопределенность вокруг Хакасии, предположил он.
В Хабаровском крае также, по его словам, «немного необычная» ситуация, поскольку планируются одновременно выборы нового губернатора и выборы в региональный парламент. По словам Виноградова, в регионах, где остались прежние, даже «не самые сильные» губернаторы, власти будет важно не увеличить число ошибок и не поднять антирейтинг кандидатов.
Неожиданности возможны, например, в рамках кампании выборов губернатора Санкт-Петербурга: против действующего «не самого популярного» губернатора Беглова другие партии могут выставить сильных кандидатов, сказал «Ведомостям» президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков (сотрудничает с «Новыми людьми»). Неожиданности, по его мнению, могут быть в традиционно протестном Хабаровске и в Забайкальском крае – если против губернатора Александра Осипова выставят сильных оппозиционных кандидатов.