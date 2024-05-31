Матыцин и Абрамченко примут участие в праймериз по довыборам в Госдуму

Матыцин и Абрамченко примут участие в праймериз по довыборам в ГосдумуОни попробуют выдвинуться от Брянской и Ростовской областей
Бывшие министр спорта Олег Матыцин и вице-премьер Виктория Абрамченко примут участие в праймериз единороссов по довыборам в Госдуму. Они попробуют выдвинуться от Брянской и Ростовской областей. Президиум генсовета «Единой России» предложил их кандидатуры для участия в праймериз по довыборам в Госдуму. Об этом на заседании заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Матыцин попробует свои силы на праймериз в Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе № 78, Абрамченко – в Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе № 152. «Мы работали с коллегами по линии партии, фракции Единой России, при реализации партийных проектов в области физической культуры, спорта, экологии. Данный вопрос обсуждался с председателем партии Дмитрием Медведевым», – подчеркнул Турчак.
28 мая «Ведомости» писали, что три члена первого кабинета Михаила Мишустина (2020–2024 гг.) – Абрамченко, Матыцин, а также бывший министр энергетики Николай Шульгинов могут стать депутатами Госдумы. Чтобы избраться, экс-членам правительства придется пройти через выборы по одномандатным округам. Два депутатских мандата стали вакантны на прошлой неделе, после того как Виталий Кушнарев (Южный округ, Ростовская обл.) и Николай Алексеенко (Унечский округ, Брянская обл.) сложили мандаты. А округ в Хакасии освободился осенью 2023 г., после того как депутат Сергей Сокол, неудачно принявший участие в губернаторских выборах в Хакасии, стал председателем регионального заксобрания.
У бывших высокопоставленных чиновников правительства достаточно высокий уровень известности и опыт, чтобы выстроить рабочие отношения с региональной элитой, отметил в беседе с «Ведомостями» президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Единая Россия» имеет хорошие позиции в этих субъектах. Так что никаких серьезных проблем с избранием возникнуть не должно», – добавил он.
Политолог Владимир Слатинов отмечает, что губернатор Брянской области поддерживает электоральную управляемость на высоком уровне. Помимо этого, как указывает эксперт, Брянская область подвергается атакам со стороны Украины, что также усиливает уровень консолидации в регионе. «Проблем с выдвижением у Матыцина быть не должно, но, как и его предшественник, он будет для региона и округа человеком со стороны: депутат-варяг», – заключил он.
Поскольку у Матыцина и Абрамченко будет поддержка региональных властей, избраться им будет довольно легко, согласен политолог Александр Немцев. При этом цена мандата, по словам эксперта, невелика: он будет действовать всего два года до следующих думских выборов в 2026 г. и другие ресурсные игроки не будут бросать им вызов. «Что касается Шульгинова, то тут все будет зависеть от руководства партии», – заключил Немцев. Шульгинов на выборы не пойдет, сказали два источника: близкий к АП и близкий к партии. По словам одного из них, таких планов не было.
Также на президиуме были утверждены кандидатуры для включения в списки кандидатов для выдвижения на региональных выборах разного уровня. В частности, сдавший мандат депутата Госдумы Алексеенко будет избираться в Брянскую облдуму. Партийный список возглавит секретарь реготделения, губернатор Александр Богомаз.