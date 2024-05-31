Матыцин и Абрамченко примут участие в праймериз по довыборам в Госдуму

Поскольку у Матыцина и Абрамченко будет поддержка региональных властей, избраться им будет довольно легко, согласен политолог Александр Немцев. При этом цена мандата, по словам эксперта, невелика: он будет действовать всего два года до следующих думских выборов в 2026 г. и другие ресурсные игроки не будут бросать им вызов. «Что касается Шульгинова, то тут все будет зависеть от руководства партии», – заключил Немцев. Шульгинов на выборы не пойдет, сказали два источника: близкий к АП и близкий к партии. По словам одного из них, таких планов не было.