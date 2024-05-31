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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку

В своем обращении он рассказал о достигнутых результатах и поблагодарил Путина за доверие
Василий Тулупов
Алексей Дружинин / РИА Новости

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что покидает свой пост, такое видеозаявление опубликовала пресс-служба регионального правительства.

«Для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее. Почти семь лет назад наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин доверил мне руководство Самарской областью. За это время вместе с вами нам удалось сделать многое», – заявил Азаров.

В своем обращении губернатор рассказал о достижениях, которых добился регион в период его срока на посту главы области. Одним из важных пунктов он назвал открытие Волжского моста с трассой «Обход Тольятти», на котором вскоре откроется движение. 

«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», – добавил Азаров. Он также поблагодарил  всех жителей региона. «Обещаю: продолжу и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли», –заключил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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