Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставкуВ своем обращении он рассказал о достигнутых результатах и поблагодарил Путина за доверие
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил, что покидает свой пост, такое видеозаявление опубликовала пресс-служба регионального правительства.
«Для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее. Почти семь лет назад наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин доверил мне руководство Самарской областью. За это время вместе с вами нам удалось сделать многое», – заявил Азаров.
В своем обращении губернатор рассказал о достижениях, которых добился регион в период его срока на посту главы области. Одним из важных пунктов он назвал открытие Волжского моста с трассой «Обход Тольятти», на котором вскоре откроется движение.
«Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора», – добавил Азаров. Он также поблагодарил всех жителей региона. «Обещаю: продолжу и впредь делать всё для развития и процветания нашей родной земли», –заключил он.