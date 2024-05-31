Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку

«Для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее. Почти семь лет назад наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин доверил мне руководство Самарской областью. За это время вместе с вами нам удалось сделать многое», – заявил Азаров.