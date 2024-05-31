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Источники «Ведомостей»: врио главы Самарской области станет Вячеслав Федорищев

Он руководит правительством Тульской области
Илья Лакстыгал
Елена Мухаметшина
Дарья Снегова
Сергей Карпухин / ТАСС

Как стало известно «Ведомостям», вместо Дмитрия Азарова врио губернатора Самарской области будет назначен первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Вячеслав Федоришев. Об этом сообщили источник «Ведомостей», близкий к правительству РФ, а также два источника, близких к АП.

30 мая Азаров объявил, что покидает свой пост. Он был избран главой региона в 2018 г., до этого в течение года временно исполнял обязанности губернатора. В 2022 г. Азарова внесли в санкционный список Великобритании, Канады, США, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

В своем видеообращении он рассказал о достижениях, которых добился регион в период его срока на посту главы области и проанонсировал открытие движение на Волжском мосту с трассой «Обход Тольятти».

Федорищеву 34 года, он родился в Волгодонске. В 2010 г. окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ, кандидат экономических наук.

С 2012 г. он был помощником ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в августе 2013 г. стал референтом департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России, затем советником министра экономического развития, а с апреля 2015 г. – директором департамента стратегического развития Минэка.

В марте 2016 г. занял пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области – председателя правительства Тульской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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