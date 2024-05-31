Источники «Ведомостей»: врио главы Самарской области станет Вячеслав Федорищев

С 2012 г. он был помощником ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в августе 2013 г. стал референтом департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России, затем советником министра экономического развития, а с апреля 2015 г. – директором департамента стратегического развития Минэка.