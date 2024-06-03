Источники «Ведомостей»: Хорохордин может покинуть пост главы Республики Алтай

Глава региона начал трудовую деятельность с должности слесаря-ремонтника 2 разряда на Алтайском моторном заводе, после срочной службы в армии работал в различных коммерческих организациях, а уже в 1997 г. стал директором ООО «Торговый дом «Алтайэнергострой». С 2002 по 2006 г. работал в аппарате полпреда президента в ЦФО (тогда им был Георгий Полтавченко), после чего перешел в управление президента по внутренней политике (им руководил Олег Говорун), откуда ушел в 2011 г.