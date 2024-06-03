Источники «Ведомостей»: Хорохордин может покинуть пост главы Республики Алтай

Источники «Ведомостей»: Хорохордин может покинуть пост главы Республики АлтайСоответствующее решение ожидается в ближайшее время, говорят они
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в регионе, а также три источника, близких к администрации президента (АП). Впервые главой Алтая он стал в 2019 г., то есть к концу подходит его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре.
При этом Хорохордин еще не встречался с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения возможности переизбрания на пост губернатора, писали «Ведомости». «Коммерсантъ» не исключал отставки главы этого сибирского региона. «Глава Республики Алтай продолжает работать», – комментировали это в пресс-службе губернатора.
Хорохордин родился 3 апреля 1972 г. в селе Глушинка Алтайского края. Окончил экономический факультет, кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003 г. окончил аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ. Является кандидатом социологических наук, также он участвовал во втором потоке программы развития кадрового управленческого резерва.
Глава региона начал трудовую деятельность с должности слесаря-ремонтника 2 разряда на Алтайском моторном заводе, после срочной службы в армии работал в различных коммерческих организациях, а уже в 1997 г. стал директором ООО «Торговый дом «Алтайэнергострой». С 2002 по 2006 г. работал в аппарате полпреда президента в ЦФО (тогда им был Георгий Полтавченко), после чего перешел в управление президента по внутренней политике (им руководил Олег Говорун), откуда ушел в 2011 г.
За этим в течение года в правительстве работал вместе с руководителем аппарата Белого дома и бывшим кремлевским куратором внутренней политики Владиславом Сурковым. Был заместителем руководителя секретариата Суркова. С 2012 по 2019 г. Хорохордин трудился председателем совета НП «Глонасс». Уже работая на этой должности, трудился в секретариате теперь уже бывших вице-премьеров Аркадия Дворковича, затем Максима Акимова.
На своих первых выборах в Алтае набрал почти 59% голосов.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов