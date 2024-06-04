Что значит уход Турчака с поста секретаря генсовета «Единой России»

Расклад сил на федеральном уровне изменился не в пользу Турчака, по каким-то причинам было решено, что постепенно готовить думскую кампанию 2026 г. будет другая команда, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Турчак выполнил важную роль партийного менеджера и довольно успешного, но Кремль посчитал его миссию выполненной. И видимо ему не хватило поддержки», – говорит эксперт. Туровский отмечает, что Алтай – один из самых перспективных туристических регионов, в который могут прийти крупные инвестиции. «То есть возможность реально улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе у Турчака есть. И он может себя зарекомендовать успешным губернатором, чтобы претендовать на возвращение на какой-либо федеральный пост», – подчеркивает эксперт.