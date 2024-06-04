Что значит уход Турчака с поста секретаря генсовета «Единой России»Указ о его назначении врио главы Республики Алтай подписал Владимир Путин
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назначен временно исполняющим обязанности Республики Алтай. Соответствующий указ 4 июня подписал Владимир Путин. Президент провел по видеоконференцсвязи встречу с Турчаком. Президент на встрече напомнил, что у Турчака есть опыт работы «в регионе в исполнительных органах власти» в Псковской области, а в последние годы «вы работаете в Совете Федерации».
«Но я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, – имею в виду Республику Алтай», – сказал Путин Турчаку. Тот поблагодарил президента «за оказанное доверие», а Алтай назвал «уникальной землей с большим потенциалом». «Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы действительно, по-настоящему раскрыть богатый потенциал Республики Алтай, этого уникального российского региона», – заявил Турчак, попросив президента, после того как «разберется в ситуации в республике», о личной встрече.
О том, что Турчак станет врио главы региона, 3 июня написал «Коммерсантъ». Это же подтвердили источники «Ведомостей». Кроме того они говорят, что на пост исполняющего обязанности секретаря генсовета «Единой России» может быть назначен полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Также он может занять пост первого вице-спикера Совета Федерации, для чего ему нужно будет стать сенатором. В 2021 г. Якушев на выборах в Госдуму возглавлял список «Единой России» по территориальной группе, включавшей в себя Тюменскую и Курганскую области, ХМАО и ЯНАО. После выборов Якушев отказался от мандата.
Турчак в своем Telegram-канале поблагодарил команду «Единой России» и председателя партии Дмитрия Медведева. «Партия достойно ответила на сложные политические вызовы: пенсионную реформу, пандемию, СВО, сохранив и укрепив на выборах всех уровней статус ведущей политической силы страны. Вместе мы прошли две президентских кампании, думскую, полный цикл региональных выборов, во многих регионах улучшив результаты прошлых лет. Буду вспоминать эти годы с благодарностью ко всем, кто был и остается рядом», – написал он.
Андрею Турчаку 48 лет. Он начинал свою политическую карьеру в «Молодой гвардии «Единой России». Затем с 2009 по 2017 гг. возглавлял Псковскую область. А с 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером.
Расклад сил на федеральном уровне изменился не в пользу Турчака, по каким-то причинам было решено, что постепенно готовить думскую кампанию 2026 г. будет другая команда, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Турчак выполнил важную роль партийного менеджера и довольно успешного, но Кремль посчитал его миссию выполненной. И видимо ему не хватило поддержки», – говорит эксперт. Туровский отмечает, что Алтай – один из самых перспективных туристических регионов, в который могут прийти крупные инвестиции. «То есть возможность реально улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе у Турчака есть. И он может себя зарекомендовать успешным губернатором, чтобы претендовать на возвращение на какой-либо федеральный пост», – подчеркивает эксперт.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает назначение Турчака «паузой в карьерном продвижении»: «И теперь многое будет зависеть от того, как сам Турчак это воспримет – как вызов или как отсутствие перспектив, будет ли он пытаться теперь предъявить Алтай как успешный кейс или станет зализывать раны. Чиновники не всегда внутренне готовы к паузам в карьерном росте. Хотя как раз внутри "Единой России" была возможность наблюдать оказавшегося в сходном положении Дмитрия Медведева».
Республика Алтай – небольшой регион, в последние годы он стал преодолевать периферийность, особенно после появления собственного аэропорта, говорит Виноградов: «И тут тоже вопрос – сможет ли Турчак использовать эту площадку для лоббирования региона для общения с федеральными элитами (действительно часто посещающими республику в качестве «внутренних туристов») или же не прозвучит четкий сигнал о желательности ассистирования новому главе региона».
Что касается партии, то здесь остается вопрос, насколько серьезным ресурсом считать «Единую Россию», говорит Виноградов: «Не случайно Турчаку в свое время дали статус первого вице-спикера Совета Федерации, потому что партийного статуса оказалось недостаточно». Поэтому теперь нужно смотреть, какой сценарий дальше будет, – инерционный, когда ничего особо не изменится, или перезагрузка, по итогам которой будет преодолен некоторый скепсис политической элиты. Сам Турчак, судя по графику партии, 6 июня планирует приехать в Псковскую область, от которой он избран в Совет Федерации и губернатором которой был ранее.
Турчаку пришлось быть секретарем генсовета в непростые времена, когда была пандемия, а затем началась спецоперация, тем не менее «Единая Россия» не просто сохранила рейтинги, но и нарастила электоральную базу, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Он перезагрузил электоральный блок партии, были разработаны и внедрены новые форматы – народная программа, штабы общественной поддержки, программы мобилизации, которые еще долгое время будут эффективны. Была создана Высшая партийная школа для подготовки политиков, что стали использовать и другие партии».
Ему предстоит избираться 8 сентября в единый день голосования. Вероятно на выборы он пойдет от партии «Единая Россия», а не самовыдвиженцем.
Территория Республики Алтай составляет 92 900 кв. км. Это самый маленький регион Сибири. По данным Росстата на 1 января 2023 г. в нем проживало 210 800 человек. Из них только 30,8% – в городах. Это нацреспублика, русских в ней чуть больше 50%. В региональной столице, Горно-Алтайске, проживает 64 957 человек.