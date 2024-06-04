Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Путин предложил Турчаку возглавить Республику АлтайВозглавлявший регион Олег Хорохордин объявил о переходе на другую должность
Президент РФ Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. Утром 4 июня действующий губернатор региона Олег Хорохордин объявил об отставке.
«Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, – имею в виду Республику Алтай», – сказал Путин.
Президент отметил, что предложение, в том числе, обусловлено опытом работы Турчака в исполнительных органах власти Псковской области. При этом глава РФ отметил, что считает его деятельность в Совете Федерации и в партии «Единая Россия» тоже «очень важной».
Турчак предложение президента принял и попросил его провести личную встречу после того, как углубится в ситуацию в регионе. Путин ответил согласием.
48-летний Турчак начинал свою политическую карьеру в «Молодой гвардии Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. С 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером Совфеда.
3 июня источник «Ведомостей» в регионе, а также три источника, близких к администрации президента, рассказали, что действующий глава республики Олег Хорохордин уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что Турчак может возглавить Алтай, 3 июня написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это же подтвердили собеседники «Ведомостей». С чем связано решение о переходе с федерального на региональный уровень, они не поясняли.