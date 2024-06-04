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Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Возглавлявший регион Олег Хорохордин объявил о переходе на другую должность
Екатерина Щербинина
Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации, секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку стать врио главы Республики Алтай. Утром 4 июня действующий губернатор региона Олег Хорохордин объявил об отставке.

«Я хотел вас попросить вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Регион перспективный, особенно сегодня, имея в виду бурное развитие и наши планы развития туристической области, – имею в виду Республику Алтай», – сказал Путин.

Президент отметил, что предложение, в том числе, обусловлено опытом работы Турчака в исполнительных органах власти Псковской области. При этом глава РФ отметил, что считает его деятельность в Совете Федерации и в партии «Единая Россия» тоже «очень важной».

Турчак предложение президента принял и попросил его провести личную встречу после того, как углубится в ситуацию в регионе. Путин ответил согласием.

48-летний Турчак начинал свою политическую карьеру в «Молодой гвардии Единой России». Затем с 2009 по 2017 г. возглавлял Псковскую область. С 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России» и вице-спикером Совета Федерации, а с 2020 г. – первым вице-спикером Совфеда.

3 июня источник «Ведомостей» в регионе, а также три источника, близких к администрации президента, рассказали, что действующий глава республики Олег Хорохордин уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что Турчак может возглавить Алтай, 3 июня написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это же подтвердили собеседники «Ведомостей». С чем связано решение о переходе с федерального на региональный уровень, они не поясняли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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