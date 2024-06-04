Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

3 июня источник «Ведомостей» в регионе, а также три источника, близких к администрации президента, рассказали, что действующий глава республики Олег Хорохордин уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что Турчак может возглавить Алтай, 3 июня написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это же подтвердили собеседники «Ведомостей». С чем связано решение о переходе с федерального на региональный уровень, они не поясняли.