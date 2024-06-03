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Единоросс Турчак может стать губернатором Республики Алтай

Ему придется оставить федеральные должности, в том числе первого вице-спикера Совета Федерации
Ведомости

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в скором времени может возглавить Республику Алтай. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники «Ведомостей» подтвердили информацию о скором переходе его на другую работу. С чем связано решение о переходе с федерального на региональный уровень, они не поясняют.

Ранее 3 июня источник «Ведомостей» в регионе, а также три источника, близких к администрации президента, сообщили, что действующий глава республики Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время. Впервые главой Алтая он стал в 2019 г., то есть сейчас заканчивается его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре.

Турчак родился в 1975 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения и Дипломатическую академию МИД РФ. С 2009 по 2017 г. являлся губернатором Псковской области. С 2017 г. стал членом Совета Федерации (СФ) от Псковского областного собрания депутатов. С 2020 г. – первым заместителем председателя СФ. В 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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