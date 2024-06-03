Единоросс Турчак может стать губернатором Республики Алтай

Единоросс Турчак может стать губернатором Республики АлтайЕму придется оставить федеральные должности, в том числе первого вице-спикера Совета Федерации
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в скором времени может возглавить Республику Алтай. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Собеседники «Ведомостей» подтвердили информацию о скором переходе его на другую работу. С чем связано решение о переходе с федерального на региональный уровень, они не поясняют.
Ранее 3 июня источник «Ведомостей» в регионе, а также три источника, близких к администрации президента, сообщили, что действующий глава республики Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время. Впервые главой Алтая он стал в 2019 г., то есть сейчас заканчивается его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре.
Турчак родился в 1975 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения и Дипломатическую академию МИД РФ. С 2009 по 2017 г. являлся губернатором Псковской области. С 2017 г. стал членом Совета Федерации (СФ) от Псковского областного собрания депутатов. С 2020 г. – первым заместителем председателя СФ. В 2017 г. стал секретарем генсовета «Единой России».