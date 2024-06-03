Единоросс Турчак может стать губернатором Республики Алтай

Ранее 3 июня источник «Ведомостей» в регионе, а также три источника, близких к администрации президента, сообщили, что действующий глава республики Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время. Впервые главой Алтая он стал в 2019 г., то есть сейчас заканчивается его первый срок, плановые выборы должны состояться в регионе в сентябре.