Иран и Азербайджан впервые проведут совместные военные учения

До этого ирано-азербайджанские отношения переживали непростые времена. Азербайджан неоднократно обвинял Иран в поддержке Армении, когда между Ереваном и Баку еще продолжался спор за Карабах. Отправной точкой для эскалации стал арест азербайджанскими правоохранителями двух иранских водителей большегрузных автомобилей в сентябре 2021 г. на отдаленном участке дороги Горис – Капан на юге Армении, перешедшем под контроль Баку после второй карабахской войны в 2020 г. По словам азербайджанских властей, их задержали за «незаконный провоз» грузов в Нагорный Карабах, на тот момент контролируемый армянами. Тегеран потребовал незамедлительного освобождения своих граждан, но азербайджанская сторона проигнорировала эти требования.