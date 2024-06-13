Иран и Азербайджан впервые проведут совместные военные учения

Иран и Азербайджан впервые проведут совместные военные ученияДо этого два государства обвиняли друг друга во враждебности
В азербайджанском эксклаве Нахичевань с 12 июня стартуют совместные тактические военные учения между подразделениями Ирана и Азербайджана. В них примут участие личный состав, боевая техника, авиация и беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
Как пишет минобороны Азербайджана, военные учения также запланированы на территории соседнего Ирана. Они призваны повысить военные навыки офицеров, а также усовершенствовать оперативность взаимодействия между подразделениями. Кроме того, в совместных маневрах двух государств будут выполнены различные задачи по защите стратегических объектов и коммуникационных линий от возможной диверсионно-подрывной деятельности.
Учения пройдут менее чем через месяц после гибели президента Ирана Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна. Авиакатастрофа произошла 19 мая, спустя несколько часов после завершения ирано-азербайджанской церемонии открытия плотины Гыз-Галасы на приграничной реке Аракс.
До этого ирано-азербайджанские отношения переживали непростые времена. Азербайджан неоднократно обвинял Иран в поддержке Армении, когда между Ереваном и Баку еще продолжался спор за Карабах. Отправной точкой для эскалации стал арест азербайджанскими правоохранителями двух иранских водителей большегрузных автомобилей в сентябре 2021 г. на отдаленном участке дороги Горис – Капан на юге Армении, перешедшем под контроль Баку после второй карабахской войны в 2020 г. По словам азербайджанских властей, их задержали за «незаконный провоз» грузов в Нагорный Карабах, на тот момент контролируемый армянами. Тегеран потребовал незамедлительного освобождения своих граждан, но азербайджанская сторона проигнорировала эти требования.
Вскоре Иран под видом учений перебросил к ирано-азербайджанской границе свои военные подразделения. Тегеран периодически обвиняет Баку в военном сотрудничестве с Израилем, а также угрожал нанести удары по израильским военным объектам в Азербайджане, которые, с их точки зрения, дислоцированы на территории республики. Азербайджанский президент Ильхам Алиев отверг обвинения в присутствии израильтян в своей стране и потребовал от иранцев соответствующих доказательств.
В конце января 2023 г. вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана в Тегеране и убил одного сотрудника дипмиссии. Позже Баку эвакуировал всех своих дипломатов из Тегерана в Азербайджан, а также обвинил иранские власти в «проведении антиазербайджанской кампании» в СМИ и «поощрении своих граждан на нападение на азербайджанские представительства».
Тем не менее после этой атаки стороны начали постепенно нормализовывать отношения. А уже в начале октября 2023 г. военные Азербайджана и Ирана договорились провести совместные военно-морские учения в Каспийском море и обсудили перспективы расширения военно-технического сотрудничества. В том же месяце азербайджанские власти объявили, что обсудят с Тегераном вопрос строительства сухопутного коридора из западных районов Азербайджана в Нахичевань через территорию Ирана. А в середине мая текущего года азербайджанский МИД сообщил о возвращении в ближайшее время своего посольства в Тегеран.
Это первые военные учения в новейшей истории ирано-азербайджанских отношений, говорит эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. В первую очередь, продолжает эксперт, в маневрах заинтересована иранская сторона: Тегеран пытается нормализовать отношения с ближайшим соседом в преддверии президентских выборов, а также перенять уникальный боевой опыт азербайджанской армии после окончания второй карабахской войны.
«В последний раз Иран участвовал в полноценных сражениях в годы ирано-иракской войны в 1980–1988 гг. С тех пор иранцы ведут в регионе лишь прокси-войны, а их методы отличаются от реальных боевых действий. Правда, пока не ясно, согласятся ли азербайджанцы поделиться своим боевым опытом с южным соседом», – объяснил эксперт.
Со своей стороны, Баку через военные маневры стремится укрепить отношения с Тегераном, поскольку понимает, что в ситуации геополитической нестабильности худой мир лучше доброй ссоры, отметил Ниязов.
Совместные военные учения не приведут к устранению всех противоречий между двумя государствами, а отношения продолжат развиваться по синусоиде – от нормализации к эскалации и наоборот, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. Ради Ирана азербайджанское руководство не станет разрывать отношения с Израилем и США, а Иран – с Арменией, говорит эксперт: «Кроме того, иранская сторона продолжит поддерживать Ереван в вопросе экстерриториального Зангезурского коридора, который связал бы западные азербайджанские районы с Нахичеванью через Армению. Иран совершенно не заинтересован терять сухопутную связь с этой страной».