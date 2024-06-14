Усеченный вдвое пакет шоковых реформ Милея спустя полгода прошел сенат

За два дня до прохождения документа через сенат, 11 июня, Всемирный банк (ВБ) выпустил прогноз, где говорится о сокращении экономики Аргентины на 3,5% в 2024 г. и росте на 5% в 2025 г. Доклад ВБ за январь был более оптимистичен: темпы роста ВВП Аргентины в 2024 г. оценивались в 2,7%, в 2025 г. – 3,2%. В то же время февральский прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предрекал сокращение аргентинского ВВП на 2,3% в течение года. Все прогнозы говорили о сохранении высокой инфляции, причем ОЭСР предрекала 250%. По данным Национального института статистики и переписи населения Аргентины (INDEC), в апреле 2024 г. она уже достигла 289,4% в годовом измерении. В декабре 2023 г. инфляция составляла 211,4%.