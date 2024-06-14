Усеченный вдвое пакет шоковых реформ Милея спустя полгода прошел сенат

Усеченный вдвое пакет шоковых реформ Милея спустя полгода прошел сенатНо ему вновь надо пройти нижнюю палату, а эксперты прогнозируют падение экономики Аргентины в 2024 году
Сенат Аргентины в целом одобрил усеченный вдвое пакет шоковых экономических реформ, предложенный полгода назад президентом Хавьером Милеем. Документу надо вновь пройти нижнюю палату при отсутствии лояльного президенту большинства и перспективе сохранения трудностей в экономике весь 2024 год
Сенат (верхняя палата парламента) страдающей от высокой инфляции и общего экономического кризиса Аргентины одобрил пакет шоковых реформ президента Хавьера Милея 13 июня по Москве. Изначально голосование за инициативу закончилось ничьей: 36 – «за», 36 – «против».
Переломил ситуацию голос вице-президента страны Виктории Вильярруэль. «Это триумф аргентинского народа и первый шаг на пути к восстановлению нашего величия», – говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте канцелярии президента.
Шоковый сводный закон состоит из двух частей. Первая включает изменения в налоговом законодательстве, направленные на смягчение фискальной политики. Вторая – пакет остальных мер из 238 статей. К ним относятся сокращение расходов на социальную сферу, приватизация госкомпаний и расширение полномочий президента в госуправлении и экономической сфере.
Нынешняя версия законопроекта значительно отличается от изначальной, представленной в конце декабря 2023 г. и состоявшей из 664 статей. Милей и его союзники в парламенте несколько раз переработали документ. Например, под приватизацию в окончательном варианте не попадут государственные авиакомпания Aerolíneas Argentinas, а также медиахолдинг Radio y Televisión Argentina SA. Правительству также пришлось отказаться от возможности в упрощенной форме упразднять ведомства и организации, связанные с культурной сферой. При этом ранее президент уже разгонял федеральные ведомства, связанные с социальными функциями.
В декабре 2023 г. Милей издал указ, в соответствии с которым передал функции министерства по делам женщин, гендера и многообразия министерству человеческого капитала. Этим же указом были упразднены министерства образования, культуры, труда и соцразвития. Как заявил «Ведомостям» частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков, одной из проблем, продлевающих экономический кризис в Аргентине, остается раздутый госаппарат. Согласно Аргентинской интегрированной пенсионной системе (SIPA), в августе 2023 г. в госсекторе было занято 37% населения.
По аргентинским законам при общем одобрении сенатом законопроекта затем требуется одобрение каждой статьи по отдельности, а после этого документ направляется в палату депутатов (нижнюю) для повторного и финального голосования. В первый раз нижнюю палату пакет реформ Милея прошел в начале февраля.
При этом ни в одной из палат у партии Милея нет большинства. По результатам выборов 2023 г. в сенате его партия «Свобода наступает» (LLA) заняла шесть мест (+1 голос вице-президента) из 72. Для одобрения законопроектов в сенате нужно 37 голосов. В нижней палате партия Милея не обладает большинством и контролирует 38 мест из 257. Для одобрения законопроектов там нужно 129 голосов.
Общее одобрение документа в сенате – большая победа Милея, так как в противном случае президент не смог бы предлагать голосование по этому документу еще целый год, отмечает старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Екатерина Косевич. Но в палате депутатов у Милея во время повторного голосования меньше шансов получить поддержку других партий, считает директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол России Ян Бурляй.
За два дня до прохождения документа через сенат, 11 июня, Всемирный банк (ВБ) выпустил прогноз, где говорится о сокращении экономики Аргентины на 3,5% в 2024 г. и росте на 5% в 2025 г. Доклад ВБ за январь был более оптимистичен: темпы роста ВВП Аргентины в 2024 г. оценивались в 2,7%, в 2025 г. – 3,2%. В то же время февральский прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предрекал сокращение аргентинского ВВП на 2,3% в течение года. Все прогнозы говорили о сохранении высокой инфляции, причем ОЭСР предрекала 250%. По данным Национального института статистики и переписи населения Аргентины (INDEC), в апреле 2024 г. она уже достигла 289,4% в годовом измерении. В декабре 2023 г. инфляция составляла 211,4%.
В сравнительно позитивный сценарий на 2025 г. от ВБ заложен возможный эффект реформ Милея, полагает Косевич. По ее словам, хотя даже в сокращенном варианте предлагаемые им реформы выглядят радикально, они имеют логическое обоснование и требуют времени на реализацию. При этом Косевич отмечает, что прогнозируемое продолжение сокращения ВВП в 2024 г. некорректно связывать с эффектом реформ Милея – первые их последствия в случае реализации можно будет изучить лишь ближе к концу полномочий президента.
Косевич подчеркнула важность фактора улучшения инвестклимата при начале осуществления реформ – одного из ключевых обещаний Милея. Но привлечь инвестиции будет сложно: президент уже испортил отношения со странами БРИКС, в частности основным инвестором – Китаем, отказавшись, вопреки договоренностям предыдущего правительства, интегрировать в объединение Аргентину, объясняет Кочетков. По его мнению, либерализация налоговой системы в обозримом будущем не сможет быстро изменить общую ситуацию в экономике.