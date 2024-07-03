В Совете Федерации определили роль России в противодействии новому колониализму

Используемая Россией антиколониальная риторика в нынешней ситуации похожа на борьбу за раздел мира в плане рынков, в том числе и рынков ресурсов, считает политолог Илья Гращенков. «У России в последние годы была функция поставки ресурсов более развитым государством, в том числе Европы. Поэтому по отношению к России тоже в какой-то форме было бы уместно использовать термин колониализм. Поэтому сегодня, оказавшись в этой затруднительной ситуации, Россия, видимо, и провозглашает курс на борьбу с колониализмом. С одной стороны, как наследник марксистских идей СССР, с другой стороны, как страна, сама пострадавшая от отношений с Западом, и в-третьих, как один из участников БРИКС, который готов подать пример другим, как освободиться от колониальной зависимости», – сказал он «Ведомостям».