В Совете Федерации определили роль России в противодействии новому колониализму

В Совете Федерации определили роль России в противодействии новому колониализмуМосква не планирует обострять борьбу, но будет поддерживать освобождение народов
В Совете Федерации нашли роль России в противодействии новому колониализму. Москва не планирует обострять борьбу с ним, но будет поддерживать освобождение народов
Россия выступает локомотивом процесса восстановления того, что раньше называлось национально-освободительными движениями, уверен зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам, глава комиссии палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов. Об этом он заявил на брифинге. При этом участвовать в обострениях в ходе подобной борьбы и других «подобных процессах» Россия не намерена, т.к. «этим занимаются в основном ЦРУ, МИ6 и другие агрессивные организации, служащие интересам Белого дома, дипстейта, кого угодно».
«Мы, конечно, анализируем происходящие в мире процессы, и мы видим, как в результате деятельности РФ, наших реальных партнеров, союзников, желание многих государств, их жителей освободиться от оков нового колониализма возрастает. Когда желание возрастает, автоматически идет негатив от США, Великобритании, Франции, но, конечно, мы вправе и будем поддерживать тех, кто желает на основании устава ООН, собственной Конституции, собственных прав на свободу эту работу вести, освобождать свои народы из-под гнета», – подчеркнул сенатор.
По его словам, в последнее время колониализм «мимикрировал под разные формы, внешне благопристойные», но Россия всегда «проявляла себя всегда как противница вот этих вот различных форм колониализма». Климов заметил, что способы вмешательства в суверенные дела других меняются и в качестве примера привел «американскую неометрополию», которая «пытается продолжать ограбление других народов, причем с помощью очень разных инструментов вмешательства – от сугубо дипломатических, что выглядит иногда очень мягко, до вмешательства через подготовки элит, заброску их, через современные информационно-коммуникационные технологии, ну и никто не отменял, конечно, грубую силу».
На вопрос, является ли, по его мнению, Украина американской колонией, Климов ответил: «Является, да еще какой». «Мало того, это тот редкий случай, когда колонию заставляют воевать в интересах метрополии, причем не вместе с метрополией, а вместо метрополии», – заявил сенатор, уточнив, что это, возможно, первый подобный случай в истории человечества.
Россия апеллирует к антиколониальной теме в рамках глобального противостояния с Западом, чьи представители стали недружественными странами, говорит политолог Алексей Макаркин. По его словам, впервые антиколониальная риторика использовалась еще в Российской империи, и это было связано с неприятием Англии, т.к. значительно больше симпатий было к Франции. В советское время антиколониализм был связан с понятием антиимпериализма, и СССР поддерживал дружественные политические режимы в разных странах. «Сейчас Россия поворачивается к миру разными сторонами: где-то выступая в роли защитницы традиционных ценностей, где-то – наследницы СССР с его антиимпериализмом и т.д. Поэтому используются любые самые разные способы для того, чтобы подчеркнуть идентичность и поискать себе союзников или хотя бы симпатизантов», – сказал Макаркин «Ведомостям».
Используемая Россией антиколониальная риторика в нынешней ситуации похожа на борьбу за раздел мира в плане рынков, в том числе и рынков ресурсов, считает политолог Илья Гращенков. «У России в последние годы была функция поставки ресурсов более развитым государством, в том числе Европы. Поэтому по отношению к России тоже в какой-то форме было бы уместно использовать термин колониализм. Поэтому сегодня, оказавшись в этой затруднительной ситуации, Россия, видимо, и провозглашает курс на борьбу с колониализмом. С одной стороны, как наследник марксистских идей СССР, с другой стороны, как страна, сама пострадавшая от отношений с Западом, и в-третьих, как один из участников БРИКС, который готов подать пример другим, как освободиться от колониальной зависимости», – сказал он «Ведомостям».