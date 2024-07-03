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ГД обсудила высказывания главы СКР о законодательных изменениях в сфере миграции

Депутаты хотят пригласить Бастрыкина в нижнюю палату, однако окончательного решения об этом нет
Елена Мухаметшина
Екатерина Дорофеева
Андрей Гордеев / Ведомости

Председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина предложили пригласить в Госдуму для объяснений по вопросам миграции и заявлений, которые он сделал на Петербургском юридическом форуме (ПМЮФ). Обсуждение прошло в закрытом от журналистов режиме – при обсуждении повестки пленарного заседания. Об этом «Ведомостям» рассказали двое депутатов.

Тему поднял депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов («Единая Россия»). Он предложил пригласить Бастрыкина выступить в Госдуме по теме миграции. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который вел пленарное заседание, поручил подготовить председателю комитета Госдумы по контролю Олегу Морозову протокольное поручение. Это планируется сделать до окончания весенней сессии – Думе осталось работать меньше месяца.

Однако пока такое протокольное поручение не принято, и говорить о том, что Бастрыкина пригласят в Госдуму, преждевременно, отмечает еще один собеседник в нижней палате. Председателя Госдумы Вячеслава Володина на пленарном заседании 3 июля не было, он находится с визитом в Белоруссии.

Выступила по теме и вице-спикер Ирина Яровая, которая сказала, что Госдума плотно занимается темой миграции, в том числе выполняя поручения президента. Публичные же высказывания могут разрушить межнациональный мир, передает ее слова один из источников.

Высказался и первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, который напомнил, что в России есть законы, по которым привлекают к ответственности за оскорбление органов государственной власти, рассказывает один из собеседников «Ведомостей».

27 июня во время сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках ПМЮФа Бастрыкин высказался о необходимости законодательных изменений в сфере миграции. По его словам, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого».

Обеспокоенность вызвана жалобами граждан и статистикой за прошлый год. По данным СК, за указанный период увеличилось число расследованных преступлений по экономическим статьям в отношении мигрантов, а также по преступлением «полового характера» и по противоправным действиям, касающимся оборота наркотических средств.

По данным МВД России, за I квартал этого года из страны выслали 22 000 иностранцев. Показатель вдвое больше, чем за такой же период 2023 г. Выросло также число решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за аналогичный период. Оно достигло 38 400 – это на 30% больше прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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