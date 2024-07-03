ГД обсудила высказывания главы СКР о законодательных изменениях в сфере миграции

По данным МВД России, за I квартал этого года из страны выслали 22 000 иностранцев. Показатель вдвое больше, чем за такой же период 2023 г. Выросло также число решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за аналогичный период. Оно достигло 38 400 – это на 30% больше прошлого года.