В I квартале из России выслали 22 000 иностранцев

В I квартале из России выслали 22 000 иностранцевЭто число может вырасти в том числе из-за несвоевременного уведомления мигрантами МВД о своем трудоустройстве
В I квартале из России выслали почти вдвое больше иностранцев, чем за аналогичный период 2023 г., – 22 000 человек. Эта цифра может вырасти в том числе из-за несвоевременного уведомления мигрантами МВД о своем трудоустройстве.
Данные приводятся в аналитической справке о результатах работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России за период с января по апрель. Соответствующие решения принимаются в отношении иностранцев, нарушивших законодательство.
Выросло на 30% и число самих решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан, достигнув 38 400. В этот период число содержащихся в специальных учреждениях и подлежащих административному выдворению, депортации или реадмиссии также возросло на 50%, составив 6881 человек.
669 человек за этот период лишились приобретенного российского гражданства. Сравнивая показатели I квартала 2024 г. с таким же периодом 2023 г., авторы документа, в частности, указывают, что общее количество человек, принявших гражданство, сократилось на 49,8% и составило 69 800, что связано в том числе с признанием гражданами РФ жителей новообразованных субъектов. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41% (17 075), видов на жительство – на 20,1% (82 200).
Органы внутренних дел за январь – апрель ограничили въезд в страну 79 000 иностранных граждан, не соблюдающих требования российского законодательства (+44%).
Количество уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, которые работают в РФ на основании патента либо разрешения на работу, возросло соответственно на 34,8% (574 049) и 22,1% (27 344). Было подано 242 464 уведомления о заключении таких договоров с гражданами государств – членов ЕАЭС (+10,8%).
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напоминало 7 апреля в своем Telegram-канале, что с апреля начнет аннулировать патенты «недобросовестных мигрантов, так и не устроившихся на работу». Иностранный гражданин, лишившийся патента, должен уехать из России в течение 15 дней, напомнил «Ведомостям» юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Климов. Если он не сделает этого, то его выдворят из России, потом вернуться в РФ удастся только спустя год после аннулирования патента, пояснил Климов. Если мигрант после аннулирования патента непрерывно остается в России дольше полугода, то запрет на его въезд будет продлен до пяти лет.
Что такое трудовой патент
Трудовой патент позволяет работать легально иностранцам, у которых нет разрешения на временное проживание или вида на жительство. Помимо основной информации в нем указывается регион, в котором мигрант собирается трудиться, а также профессия. Патент выдается на срок от одного месяца до года ―– этот период иностранец определяет самостоятельно. Стоимость отличается в зависимости от срока действия патента, потребительских цен и региона. После получения патента иностранец может заключить трудовой договор с работодателем. При этом трудовой патент не нужно оформлять гражданам Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии, потому что эти страны входят в Евразийский экономический союз. По итогам 2023 г. МВД сообщило, что в России выдали 2,3 млн трудовых патентов.
Обязанность иностранца найти работу в течение двух месяцев с момента получения трудового патента действует с 2016 г., согласно закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Через «Госуслуги» или заказным письмом (с уведомлением о вручении) мигранту необходимо подать в территориальный орган МВД соответствующее уведомление и копии трудового договора (даже если договор был заключен в устной форме, передаются сведения об этом). Если спустя два месяца после получения трудового патента мигрант не уведомит МВД о своей трудовой деятельности, патент аннулируется.
Согласно данным, предоставленным «Ведомостям» региональными подразделениями МВД, в Санкт-Петербурге в январе было выдано 9639 патентов, из них 7% в апреле аннулировали (684 против 105 аннулированных патентов в апреле 2023 г.). В Ленинградской области в январе было выдано 3138 патентов, из них 6% в апреле аннулировали (192 против 21 в апреле 2023 г.). В Новосибирской области в январе было выдано 1970 патентов, из них 5,8% в апреле аннулировали (115 против 1 в апреле 2023 г.). По данным опроса, проведенного узбекской диаспорой в Москве в мае, из 8111 респондентов у 11% аннулировали патент из-за непредоставления трудового договора, еще 30% предоставили документы вовремя, 25% еще не уведомили о своем трудоустройстве, при этом их патент не аннулирован, у 20% нет патента. 14% опрошенных сообщили, что уехали на родину.
Иностранные граждане, которые приезжают работать в Россию, чаще всего выходцы из деревень, говорит эксперт в сфере миграции Вадим Коженов. Многие мигранты, по его словам, не знают, как правильно заполнять и направлять уведомление о трудоустройстве. «Поэтому крайне простые нормативы, которые здесь принимаются, для них это просто какая-то теорема Ферма», – пояснил он «Ведомостям». По словам главы узбекской диаспоры в Москве Бахрома Исмаилова, серьезной информационной кампании, разъясняющей нововведения 2023 г. о том, какой пакет документов надо отправлять в МВД, или переходного периода тоже не было.
Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов сообщил «Ведомостям», что к нему пока не обращались с проблемой аннулирования трудовых патентов. При этом иностранцев, которые работают без трудового договора, в России много, так как работодатели неохотно оформляют иностранных граждан как легальных сотрудников, рассказал он. Об этой проблеме говорит и президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции Николай Курдюмов, отмечая, что в стране, по его оценкам, половина трудовых мигрантов не подписывает трудовые договоры. «Если придут с проверкой и [выяснится, что] у них нет договора, то нарушения будут трактоваться отрицательно для мигрантов. А если есть [трудовые] отношения с мигрантом, то работодатель несет ответственность и платит штрафы. Проблемы [есть] как у мигрантов, так и у работодателей», – заключил он.
Оценить масштабы по числу аннулированных патентов можно будет позже, считают Коженов и Курдюмов. По словам Коженова, большинство трудовых мигрантов начинают приезжать в Россию в марте и апреле, а значит, цифры получится узнать только в июне, когда пройдет два месяца с момента получения патента. По мнению Каримова, сотрудники МВД не смогут оперативно проверять, кто из мигрантов уведомил о своем трудоустройстве в сроки, а кто нет. Причина в том, что один из способов этого уведомления – через почтовые отделения. «Этот путь требует более кропотливой работы. Нужно вскрыть конверт, который приходит в отдел МВД, проверить правильность заполнения уведомления и соответствие его копии трудового договора. <...> А пока конверты, условно говоря, не вскрыты, то всегда есть угроза, что аннулируют патент», – говорит эксперт. Кроме этого компетентные органы сохраняют за собой инициативу «сдвигать» сроки по аннулированию патентов, добавил юрист Климов.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Майер