В I квартале из России выслали 22 000 иностранцев

Председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ринат Каримов сообщил «Ведомостям», что к нему пока не обращались с проблемой аннулирования трудовых патентов. При этом иностранцев, которые работают без трудового договора, в России много, так как работодатели неохотно оформляют иностранных граждан как легальных сотрудников, рассказал он. Об этой проблеме говорит и президент Союза экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции Николай Курдюмов, отмечая, что в стране, по его оценкам, половина трудовых мигрантов не подписывает трудовые договоры. «Если придут с проверкой и [выяснится, что] у них нет договора, то нарушения будут трактоваться отрицательно для мигрантов. А если есть [трудовые] отношения с мигрантом, то работодатель несет ответственность и платит штрафы. Проблемы [есть] как у мигрантов, так и у работодателей», – заключил он.