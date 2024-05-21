МВД хочет урегулировать сроки выезда из РФ лишенных гражданства

МВД хочет урегулировать сроки выезда из РФ лишенных гражданстваВедомство подготовило проект изменений в миграционное законодательство
МВД подготовило законопроект, реформирующий вопросы миграции и контроль за пребыванием в России. В частности, речь идет о сроках временного пребывания людей с «неурегулированным правовым статусом», в том числе лишенных гражданства или в отношении которых прекратили решение о выдаче гражданства. Документ, имеющийся в распоряжении «Ведомостей», согласован МИДом, Минтрудом, ФСБ и Минэкономразвития России.
Законопроектом вводятся положения для лиц с «неурегулированным правовым статусом» в России. Они, как следует из документа, вправе пребывать в стране в течение 15 календарных дней после вступления предлагаемого закона в силу либо на срок проведения процедуры установления личности для получения временного удостоверения личности. Если же в отношении таких лиц действуют ограничения на выезд – то уехать из России они должны в течение 15 дней после снятия ограничений.
Инициатива будет распространяться и на другую категорию лиц. Тем, кто сам отказался от гражданства, предлагается выдавать вид на жительство в упрощенном порядке. Для данной категории лиц устанавливается 90-дневный срок, в течение которого они вправе временно пребывать на территории России со дня уведомления о принятом решении о прекращении гражданства РФ, за исключением случаев продления срока временного пребывания.
Упрощенным порядком выдачи вида на жительство смогут воспользоваться те, кто имеют родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории Российской империи или СССР, то есть потенциальных носителей русского языка «по принципу крови». Упраздняется процедура признания иностранных граждан носителями русского языка, и исключаются положения законодательства о выдаче визы на въезд РФ для приема в российское гражданство.
Адвокат Анна Минушкина считает существенными изменения, направленные на правовое регулирование статуса лиц, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства. В настоящее время отсутствует правовое регулирование сроков пребывания в РФ лица, в отношении которого принято решение о прекращении гражданства РФ. На практике можно начать процедуру установления личности через год, два и даже три. Проект предусматривает установление сроков для выезда лиц, лишенных гражданства, если они не обращаются для установления личности и приобретения гражданства РФ в установленном законом порядке, говорит эксперт.
При этом обращение в суд с исками об оспаривании решений по основанию не приостанавливает действия решения о прекращения гражданства, отмечает Минушкина. «Единственным возможным способом здесь будет обращение в суд с ходатайством о применении мер предварительной защиты – приостановления действия решения о прекращении гражданства на время судебного разбирательства, однако такие ходатайства суды удовлетворяют крайне редко», – отмечает она.
В законопроект вносится и иной блок поправок, который касается получения ВНЖ, статуса носителя русского языка и т. д. Соучредитель юридической компании a.t.Legal адвокат Николай Титов отмечает, что действие закона в случае его принятия коснется иностранцев, которые планировали получить гражданство России как носители русского языка; иностранцев, чьи родители постоянно проживали на территории РСФСР, иностранных квалифицированных специалистов, бывших россиян, чье гражданство было прекращено.
По мнению Титова, можно предполагать, что с точки зрения социально-экономического воздействия на демографические процессы законопроект направлен на содействие прекращению практики получения гражданства РФ в связи с отнесением иностранцев к «носителям русского языка» как не получившей широкого распространения. Также законопроект призван содействовать возвращению в страну людей, кровно связанных с Россией, и поддержанию связей с РФ у прекративших гражданство людей.
Законопроект ужесточает миграционную политику. Эксперт отмечает, что уменьшается количество оснований для получения ВНЖ (предусматривается исключение основания – статус «носитель русского языка»). Повышаются требования к иностранным квалифицированным специалистам, чтобы получить ВНЖ в упрощенном порядке (один год работы по определенной профессии вместо полугода сейчас).
Политолог Павел Склянчук напомнил, что в апреле, выступая на коллегии МВД, президент РФ Владимир Путин поручил ведомству обновить подходы в миграционной политике, поэтому предлагаемые изменения можно рассматривать в части ужесточения выдворения иностранных граждан, пребывающих в России нелегально. «Вместе с тем, нередко мигрантами признаются, по сути, русские по национальности, поэтому законом предусмотрены упрощенные правила оформления документов. В целом, поправки являются скорее точечной донастройкой системы», – отметил Склянчук.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева.