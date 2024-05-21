МВД хочет урегулировать сроки выезда из РФ лишенных гражданства

Адвокат Анна Минушкина считает существенными изменения, направленные на правовое регулирование статуса лиц, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства. В настоящее время отсутствует правовое регулирование сроков пребывания в РФ лица, в отношении которого принято решение о прекращении гражданства РФ. На практике можно начать процедуру установления личности через год, два и даже три. Проект предусматривает установление сроков для выезда лиц, лишенных гражданства, если они не обращаются для установления личности и приобретения гражданства РФ в установленном законом порядке, говорит эксперт.