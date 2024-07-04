Евросоюз введет пошлины на все товары китайских маркетплейсов

ЕС использует нерыночные меры управления экономической деятельностью, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Введение подобных пошлин на все товары с площадок электронной торговли КНР подтверждает тенденцию, согласно которой ЕС шаг за шагом принимает ограничительные меры против Китая, направленные на защиту национальных интересов и обеспечение экономической безопасности. В первую очередь это отразится на европейских потребителях, которые вынуждены будут платить больше за товары с электронных площадок, добавляет Лексютина. Что же касается реакции Китая, то он выразит очередной протест из-за нездоровой конкуренции со стороны ЕС, но предельно жесткой реакции от него ожидать не стоит – Пекин ограничится упоминанием в собственных СМИ, что Брюссель нарушает принципы свободной торговли, считает аналитик.