Евросоюз введет пошлины на все товары китайских маркетплейсов

Евросоюз введет пошлины на все товары китайских маркетплейсовЭто еще один шаг Брюсселя по защите рынка от КНР
Евросоюз (ЕС) может ввести в конце июля импортные пошлины на товары ряда китайских маркетплейсов, сообщила 3 июля газета Financial Times (FT) со ссылкой на три анонимных источника. Официальным предлогом в статье называется стремление остановить поток дешевых «некачественных товаров» в страны европейского альянса. Речь, в частности, идет об отмене беспошлинных заказов при пороге ниже 150 евро с таких площадок, как AliExpress (владелец Alibaba Group), Temu (международная версия китайского гиганта Pinduoduo) и Shein (штаб-квартира с 2022 г. находится в Сингапуре). В 2023 г. импорт описываемых товаров в ЕС составил 2,3 млрд евро.
Формально новые правила будут распространяться на любые интернет-магазины, которые отправляют свои товары в ЕС напрямую из-за пределов стран блока. Но на практике это коснется в первую очередь продавцов из Китая, так как, например, базирующийся в США Amazon обычно использует продавцов из Европы.
При этом утверждается, что китайцам экономически выгодно отправлять авиасообщением «дешевые товары» из-за «субсидирования» почтовых расходов. Одновременно общий объем оборота товаров в онлайне в ЕС стремительно растет.
В ЕС ранее подсчитали, что в период с 2022 по 2023 г. с упомянутых маркетплейсов на 50% выросло число продаж небезопасных для использования товаров. Прежде всего речь идет о косметической продукции, электроприборах и одежде. Так, контрольная закупка 19 игрушек компанией Toy Industries of Europe в феврале 2024 г. на Temu привела к выводу, что «ни одна из них не соответствует стандартам ЕС», а 18 представляют реальную угрозу для детей.
Другой мерой, которую сейчас рассматривают в Брюсселе, может стать обязательная регистрация больших торговых площадок для уплаты НДС со всех товаров в онлайн-режиме (при этом все отправляемые в страны ЕС посылки и так облагаются этим налогом с 2021 г.).
Кроме того, 4 июля Еврокомиссия, скорее всего, утвердит повышение предварительных пошлин до 37,6% на электромобили китайских брендов. При этом 2 июля агентство Reuters сообщило, что еще не все страны ЕС уверены в необходимости такого решения, в частности Германия, Польша, Чехия и Ирландия.
В США пока не введены подобные пошлины на товары китайских маркетплейсов, но к отмене беспошлинных заказов через зарубежные маркетплейсы приближаются в странах ЕАЭС, куда входит и Россия (в них ожидается ратификация соответствующего протокола, сейчас такой порог в этих странах равен 200 евро).
ЕС использует нерыночные меры управления экономической деятельностью, говорит главный научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Яна Лексютина. Введение подобных пошлин на все товары с площадок электронной торговли КНР подтверждает тенденцию, согласно которой ЕС шаг за шагом принимает ограничительные меры против Китая, направленные на защиту национальных интересов и обеспечение экономической безопасности. В первую очередь это отразится на европейских потребителях, которые вынуждены будут платить больше за товары с электронных площадок, добавляет Лексютина. Что же касается реакции Китая, то он выразит очередной протест из-за нездоровой конкуренции со стороны ЕС, но предельно жесткой реакции от него ожидать не стоит – Пекин ограничится упоминанием в собственных СМИ, что Брюссель нарушает принципы свободной торговли, считает аналитик.
Ситуацию с пошлинами на электронную торговлю можно назвать анекдотической – ЕС озаботился соперничеством со стороны дешевого китайского ширпотреба, который доставляется посылками, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Раньше европейцы хотя бы объясняли ограничительные меры против Китая необходимостью обеспечивать конкуренцию с якобы субсидированным производством технологической продукции наподобие солнечных батарей и электромобилей. Однако в производстве китайских товаров широкого потребления точно не используются ни высокие технологии, ни государственные субсидии. По мнению эксперта, эти меры направлены именно на подрыв позиций китайских онлайн-продавцов на западных рынках. Но полномасштабная торгово-экономическая война ЕС с Китаем не начнется в ближайшие несколько лет, уверен Ломанов.