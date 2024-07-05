ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиянРаботу президента одобряют 78,4% опрошенных
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 80,9% по результатам опроса среди россиян с 24 по 30 июня, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, метод проведенного опроса – телефонное интервью. Деятельность президента одобряют 78,4% опрошенных (-0,6 п. п. за неделю). При этом в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 39,6% (-1,1 п. п. за июнь).
Деятельность главы государства оценили и опрошенные Фондом общественного мнения (ФОМ). В нем приняли участие 1500 респондентов из 53 регионов России. По состоянию на 30 июня работу Путина оценили «скорее хорошо» 81% граждан России, а «скорее плохо» – 7%. Затруднялись дать ответ 12% участников опроса. По сравнению с 23 июня положительная оценка работы президента снизилась на 1%, а отрицательная не изменилась. Количество сомневающихся в ответе повысилось на 2%.
Доверие Путину в том же опросе выразили 80% респондентов. При этом 9% заявили, что скорее не доверяют главе государства, а 11% воздержались от ответа. Сопоставляя с предыдущими показателями, доверие и недоверие опустились на 1%, а количество тех, кто не дал точного ответа на вопрос, возросло на 2%.
Что касается оценки деятельности правительства РФ и его председателя Михаила Мишустина, в опросе ВЦИОМ они получили 53,1% и 52,8% положительной оценки соответственно. В опросе ФОМ по состоянию на 30 июня 54% респондентов оценили работу правительства «скорее хорошо», 25% – «скорее плохо», а 21% опрошенных затруднялись дать ответ. По сравнению с показателями 23 июня положительная оценка упала на 3%, отрицательная выросла на 1%, а количество сомневающихся увеличилось на 2%.
Работу Мишустина «скорее хорошо» оценили 57% опрошенных ФОМ. С оценкой «скорее плохо» выступили 10%, остальные не смогли дать точного ответа – 32%. По сравнению с предыдущим показателем положительная оценка снизилась на 4%, отрицательная – на 1%, а количество сомневающихся выросло на 4%.
По результатам опроса ВЦИОМ уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 37,9% (-2,6 п. п. за неделю). В опросе ФОМ 47% опрошенных выразили готовность проголосовать за партию, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в Государственную думу. Показатель снизился на 2% по сравнению с результатами на 23 июня.
В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Путина наблюдается высокий рейтинг из-за доверия граждан РФ. Он добавил, что результаты опроса ФОМ от начала мая демонстрируют в целом устойчивую ситуацию. С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России.