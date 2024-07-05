ВЦИОМ: Путину доверяют более 80% россиян

Доверие Путину в том же опросе выразили 80% респондентов. При этом 9% заявили, что скорее не доверяют главе государства, а 11% воздержались от ответа. Сопоставляя с предыдущими показателями, доверие и недоверие опустились на 1%, а количество тех, кто не дал точного ответа на вопрос, возросло на 2%.