Песков: у Путина очень высокий рейтинг благодаря доверию россиян

«Никакой новизны в этой информации нет. Действительно, у Путина очень высокий рейтинг, у него очень высокий уровень поддержки населения и высокий уровень консолидации россиян вокруг главы государства. Как говорят социологи, это также удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что он делает. Он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого. И он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Это чрезвычайно важно», – сказал Песков.