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Песков: у Путина очень высокий рейтинг благодаря доверию россиян

Ведомости

Высокий рейтинг президента Владимира Путина говорит о том, что он знает, что делает, и граждане доверяют ему. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.

Представителя Кремля спросили о том, как президент оценивает результаты последнего опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которым 83% россиян оценивают работу Путина положительно, и только 9% «скорее не доверяют» ему. Песков назвал ситуацию «в целом устойчивой».

«Никакой новизны в этой информации нет. Действительно, у Путина очень высокий рейтинг, у него очень высокий уровень поддержки населения и высокий уровень консолидации россиян вокруг главы государства. Как говорят социологи, это также удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что он делает. Он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого. И он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Это чрезвычайно важно», – сказал Песков.

Он также добавил, что в Кремле в преддверии инаугурации президента «рабочее настроение».

С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы. Победу одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России. 29 марта ВЦИОМ сообщил, что Путину доверяют 80,7% россиян. Инаугурация президента России состоится 7 мая. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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