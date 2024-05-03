Песков: у Путина очень высокий рейтинг благодаря доверию россиян
Высокий рейтинг президента Владимира Путина говорит о том, что он знает, что делает, и граждане доверяют ему. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на ежедневном брифинге.
Представителя Кремля спросили о том, как президент оценивает результаты последнего опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которым 83% россиян оценивают работу Путина положительно, и только 9% «скорее не доверяют» ему. Песков назвал ситуацию «в целом устойчивой».
«Никакой новизны в этой информации нет. Действительно, у Путина очень высокий рейтинг, у него очень высокий уровень поддержки населения и высокий уровень консолидации россиян вокруг главы государства. Как говорят социологи, это также удивительно малый антирейтинг. Это говорит о том, что президент знает, что он делает. Он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого. И он знает, как и что нужно делать дальше. И россияне верят ему. Это чрезвычайно важно», – сказал Песков.
Он также добавил, что в Кремле в преддверии инаугурации президента «рабочее настроение».
С 15 по 17 марта в России прошли президентские выборы. Победу одержал действующий президент с результатом 87,28%. Итоговая явка составила 77,49%, что является рекордом в новейшей истории России. 29 марта ВЦИОМ сообщил, что Путину доверяют 80,7% россиян. Инаугурация президента России состоится 7 мая.