Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин и Моди проводят неформальную встречу в Ново-Огареве

Российский лидер поздравил коллегу с переизбранием и отметил его результаты
Екатерина Дорофеева
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят неформальную встречу в Ново-Огареве, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале встречи Путин поздравил Моди с переизбранием. Он отметил результат работы премьер-министра Индии. «У вас свои идеи, вы энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии», – подчеркнул глава России. По словам президента РФ, результат прошедших выборов в Индии очевиден – она занимает третье место в мире по объему экономики и является самым большим по населению государством в мире. Путин также добавил, что Моди посвятил всю свою жизнь народу Индии.

По мнению Путина, самый главный показатель в Индии – 23 млн рождений в год, который также является самым большим среди всех стран мира. Глава государства отметил, что это не просто цифры. Они означают, что население Индии планирует жизнь в стране и семью – их горизонт планирования расширяется, а граждане чувствуют себя уверенно.

Моди, в свою очередь, поблагодарил за интересную программу и теплые слова. «Побывать у друга дома – большая радость», – сказал он, отвечая Путину. Премьер-министр отметил, что Индия является самой крупной демократией. В качестве доказательства он привел показатели последних выборов – в них проголосовали 650 млн человек. Моди подчеркнул, что правительство выбралось в третий раз подряд впервые за 60 лет. Он заявил, что в своей работе он придерживается трех принципов: реформировать, исполнять и преобразовать. По его словам, народ Индии голосовал именно за это. «Моя цель – это народ и страна», – подытожил он.

Визит Моди в Россию проходит 8 и 9 июля. До встречи с президентом России он заявил, что ожидает «дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества». Помимо встречи с Ново-Огареве запланированы российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Совместной конференции по итогам переговоров не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных