Путин и Моди проводят неформальную встречу в Ново-Огареве

Моди, в свою очередь, поблагодарил за интересную программу и теплые слова. «Побывать у друга дома – большая радость», – сказал он, отвечая Путину. Премьер-министр отметил, что Индия является самой крупной демократией. В качестве доказательства он привел показатели последних выборов – в них проголосовали 650 млн человек. Моди подчеркнул, что правительство выбралось в третий раз подряд впервые за 60 лет. Он заявил, что в своей работе он придерживается трех принципов: реформировать, исполнять и преобразовать. По его словам, народ Индии голосовал именно за это. «Моя цель – это народ и страна», – подытожил он.