Путин и Моди проводят неформальную встречу в Ново-Огареве

Путин и Моди проводят неформальную встречу в Ново-ОгаревеРоссийский лидер поздравил коллегу с переизбранием и отметил его результаты
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проводят неформальную встречу в Ново-Огареве, сообщает пресс-служба Кремля.
В начале встречи Путин поздравил Моди с переизбранием. Он отметил результат работы премьер-министра Индии. «У вас свои идеи, вы энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии», – подчеркнул глава России. По словам президента РФ, результат прошедших выборов в Индии очевиден – она занимает третье место в мире по объему экономики и является самым большим по населению государством в мире. Путин также добавил, что Моди посвятил всю свою жизнь народу Индии.
По мнению Путина, самый главный показатель в Индии – 23 млн рождений в год, который также является самым большим среди всех стран мира. Глава государства отметил, что это не просто цифры. Они означают, что население Индии планирует жизнь в стране и семью – их горизонт планирования расширяется, а граждане чувствуют себя уверенно.
Моди, в свою очередь, поблагодарил за интересную программу и теплые слова. «Побывать у друга дома – большая радость», – сказал он, отвечая Путину. Премьер-министр отметил, что Индия является самой крупной демократией. В качестве доказательства он привел показатели последних выборов – в них проголосовали 650 млн человек. Моди подчеркнул, что правительство выбралось в третий раз подряд впервые за 60 лет. Он заявил, что в своей работе он придерживается трех принципов: реформировать, исполнять и преобразовать. По его словам, народ Индии голосовал именно за это. «Моя цель – это народ и страна», – подытожил он.
Визит Моди в Россию проходит 8 и 9 июля. До встречи с президентом России он заявил, что ожидает «дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества». Помимо встречи с Ново-Огареве запланированы российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Совместной конференции по итогам переговоров не будет.