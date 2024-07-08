Моди на русском сообщил о планах Индии на укрепление связи с Россией
Индия ждет продолжение укрепления партнерства с Россией, написал премьер-министр страны Нарендра Моди на русском в X.
«Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества», – говорится в сообщении.
Он указал, что укрепление связей между странами принесет большую пользу народам России и Индии.
Визит премьер-министра Индии в Россию проходит 8 и 9 июля. Общение Путина и Моди начнется примерно с полудня 9 июля. Предусмотрена беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Совместной конференции по итогам встречи не планируется.