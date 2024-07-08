Моди на русском сообщил о планах Индии на укрепление связи с Россией

Визит премьер-министра Индии в Россию проходит 8 и 9 июля. Общение Путина и Моди начнется примерно с полудня 9 июля. Предусмотрена беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Совместной конференции по итогам встречи не планируется.