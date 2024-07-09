Депутаты отказались от идеи наделить ВАРМСУ правом предлагать кандидатов в мэры

Авторами законопроекта, помимо Диденко, выступили его первый заместитель Геннадий Панин и заместитель Роман Любарский (оба – «Единая Россия»), а также сенатор Андрей Шевченко. Указанную поправку депутаты и сенатор предлагали внести в ст. 66 закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), при этом сама процедура принятия решения по кандидатуре, которую советы могут согласовывать с ВАРМСУ, не была прописана. Помимо возможности предлагать кандидатуры глав муниципалитетов, законопроект по-прежнему предлагает закрепить статус самой ВАРМСУ как единой организации, обеспечивающей выражение и защиту общих интересов органов МСУ и их должностных лиц, муниципальных образований, в том числе представление указанных интересов в рамках единой системы публичной власти и на международном уровне.