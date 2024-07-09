Депутаты отказались от идеи наделить ВАРМСУ правом предлагать кандидатов в мэры

Депутаты отказались от идеи наделить ВАРМСУ правом предлагать кандидатов в мэрыЗаконопроект рекомендовано вернуть ко второму чтению
Думский комитет по региональной политике и местному самоуправлению 8 июля рекомендовал вернуть ко второму чтению пакет поправок о статусе советов муниципальных образований. При этом в решении комитета отмечается, что документ рекомендуется принять с утвержденной им таблицей поправок. Совет Думы будет рассматривать вопрос о возвращении проекта ко второму чтению 9 июля.
Как следует из поправок, рекомендуемых к отклонению, в последнюю версию законопроекта (ко второму чтению) не вошли изменения, которые наделяют советы муниципальных образований субъектов РФ правом вносить кандидатуры на пост глав муниципальных образований в конкурсные комиссии по согласованию со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Речь идет о муниципалитетах, в которых главу города или поселения избирает специально созданная конкурсная комиссия.
Соавтор законопроекта, глава комитета Алексей Диденко (ЛДПР) рассказал «Ведомостям», что у депутатов было много споров по поводу этого пункта в тексте законопроекта. Сама формулировка «вносить для последующего представления» предполагала, что смысл конкурсной комиссии теряется, пояснил депутат. При этом возможность наделить советы такой функцией у муниципалитетов остается, подчеркнул он: «Закон здесь очень гибок. Порядок работы конкурсной комиссии может быть установлен уставом и порядком проведения конкурса, т. е. отдельные муниципалитеты могут себе это установить».
ВАРМСУ сама вышла с предложением о том, чтобы формулировку о наделении советов муниципальных образований субъектов РФ правом вносить кандидатуры на пост глав муниципальных образований в конкурсные комиссии по согласованию с ВАРМСУ убрали, сообщила «Ведомостям» сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева. «Мы считаем, что мы федеральная и мощная организация, но на региональном уровне глав муниципальных образований знают лучше [на местах]. Для нашей организации это ненужная функция, потому что мы доверяем нашим коллегам на местах», – подчеркнула она.
Авторами законопроекта, помимо Диденко, выступили его первый заместитель Геннадий Панин и заместитель Роман Любарский (оба – «Единая Россия»), а также сенатор Андрей Шевченко. Указанную поправку депутаты и сенатор предлагали внести в ст. 66 закона об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ), при этом сама процедура принятия решения по кандидатуре, которую советы могут согласовывать с ВАРМСУ, не была прописана. Помимо возможности предлагать кандидатуры глав муниципалитетов, законопроект по-прежнему предлагает закрепить статус самой ВАРМСУ как единой организации, обеспечивающей выражение и защиту общих интересов органов МСУ и их должностных лиц, муниципальных образований, в том числе представление указанных интересов в рамках единой системы публичной власти и на международном уровне.
Идея кадровых полномочий ВАРМСУ изначально встретила настороженное отношение и у правительства РФ (в его отзыве указано, что это не согласуется с принципом невмешательства общественных организаций в деятельность органов МСУ), и у правового управления Госдумы (со ссылкой на то, что порядок конкурса на должность главы определяют депутаты МСУ).
Придание ВАРМСУ статуса альтернативной кадровой площадки могло только создать лишнее напряжение, считает политюрист Олег Захаров. «В конфигурации кандидатов в главы МСУ есть «базовая» кандидатура от главы региона, и все понимают, что остальные поддержки властей не имеют. Появление в этом списке еще одной фигуры, выдвинутой ВАРМСУ как федеральной структурой могло внести сумятицу в этот алгоритм. Это не укладывается в общую концепцию «единения» публичной власти, выстраивания вертикальных и предсказуемых кадровых институций», – пояснил Захаров.
Политюрист Гарегин Митин считает, что включение советов муниципальных образований в процесс выборов глав муниципальных образований не отвечает сути МСУ, которое представляется как реализация публичной власти гражданами – жителями муниципального образования. «Совет – экстерриториальное образование, которое не связано интересами конкретной муниципальной территории», – заметил он.