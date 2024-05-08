Советам муниципальных образований хотят дать право предлагать кандидатов в мэры

Советам муниципальных образований хотят дать право предлагать кандидатов в мэрыСоответствующий законопроект поддержал профильный комитет Госдумы
Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению (МСУ) поддержал законопроект председателя Алексея Диденко (ЛДПР), его первого заместителя Геннадия Панина и заместителя Романа Любарского (оба – «Единая Россия») и сенатора Андрея Шевченко. Документ, в частности, наделяет советы муниципальных образований субъектов РФ правом вносить кандидатуры на пост глав муниципальных образований в конкурсные комиссии по согласованию со Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Об этом «Ведомостям» сообщил Диденко. Рассмотрение в первом чтении документа, внесенного в нижнюю палату парламента 16 февраля, ожидается в мае, уточнил он.
Указанную поправку депутаты и сенатор предлагают внести в ст. 66 закона об общих принципах организации местного самоуправления, при этом сама процедура принятия решения по кандидатуре, которую советы могут согласовывать с ВАРМСУ, не прописана. В пояснительной записке указано, что законопроект разработан во исполнение поручений президента России Владимира Путина от 4 июня 2023 г. по итогам заседания совета по развитию МСУ, состоявшегося 20 апреля 2023 г., «и направлен на расширение механизмов защиты интересов муниципальных образований, органов местного самоуправления и их должностных лиц при осуществлении взаимодействия в рамках единой системы публичной власти».
Путин поручал своей администрации (АП) представить предложения по законодательному наделению ВАРМСУ и советов муниципальных образований субъектов статусом социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), «представляющих интересы муниципального сообщества, с учетом принципов формирования единой системы публичной власти в РФ». Поправками руководства комитета Госдумы по региональной политике и МСУ предлагается «определить статус советов муниципальных образований субъектов РФ как организаций, обеспечивающих взаимодействие органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также муниципальных образований, представление и защиту их общих интересов в пределах территории субъекта».
В перечне поручений Путина нет пункта о праве советов муниципальных образований вносить кандидатуры в мэры в конкурсные комиссии, замечает политтехнолог Олег Захаров. Законопроект встретил настороженное отношение и у правительства России, и у правового управления Думы. В официальном отзыве кабмина указана необходимость дополнительной проработки соответствующей нормы с учетом принципа невмешательства советов муниципальных образований в деятельность муниципалитетов. Начальник правового управления нижней палаты Роман Колачев в заключении на законопроект указал на то, что, согласно действующему законодательству, порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра устанавливается представительным органом муниципального образования.
Придание ВАРМСУ статуса альтернативной кадровой площадки предложений для конкурсных комиссий по назначению мэров может создать напряжение для региональных властей, считает Захаров. По его словам, типичной конфигурацией списка кандидатов сейчас является наличие «базовой» кандидатуры, поддерживаемой губернатором, и всех остальных, условно «независимых». «Появление в этом списке еще одной фигуры, выдвинутой ВАРМСУ как авторизованной на федеральном уровне структурой, может внести сумятицу в этот алгоритм, а дискуссии о том, не является ли такая кандидатура альтернативной «креатурой Москвы», – затянуть или даже поставить под угрозу утверждение предложенного главой региона кандидата», – сказал Захаров.
Инициатива ведет к повышению роли межмуниципальных объединений, следовательно, к возможному росту их членов, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Может усилиться связь муниципальных образований с регионом», – полагает эксперт. Принятие законопроекта будет способствовать созданию системы подготовки управленческих кадров в органы МСУ, считает электоральный юрист Роман Смирнов. «Это вряд ли радикально изменит процедуру назначения мэров, скорее речь идет о формировании «скамейки запасных», – сказал он «Ведомостям».
Помимо возможности предлагать кандидатуры глав муниципалитетов, поддержанный комитетом Думы законопроект предлагает закрепить статус самой ВАРМСУ как единой организации, обеспечивающей выражение и защиту общих интересов органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных образований, в том числе представления указанных интересов в рамках единой системы публичной власти и на международном уровне. Эта формулировка фактически повторяет ст. 67 закона об общих принципах организации местного самоуправления, где таким статусом наделено Общероссийское объединение муниципальных образований (ОКМО), в которое входят советы МСУ всех регионов. Его с 2015 г. возглавляет депутат Госдумы Виктор Кидяев. Он был избран в текущий созыв по списку от Саратовской области, который возглавлял спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
ВАРМСУ была создана в 2019 г., сопредседателями организации являются бывший депутат Госдумы Ирина Гусева (до избрания в парламент была мэром Волгограда), мэр Тюмени Руслан Кухарук, председатель профильного комитета Совфеда Андрей Шевченко. ВАРМСУ и ОКМО сейчас существуют параллельно, но в случае принятия законопроекта ВАРМСУ останется единственной организацией, представляющей интересы муниципального сообщества, с учетом принципов формирования единой системы публичной власти, пояснил Диденко.