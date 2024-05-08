Советам муниципальных образований хотят дать право предлагать кандидатов в мэры

Придание ВАРМСУ статуса альтернативной кадровой площадки предложений для конкурсных комиссий по назначению мэров может создать напряжение для региональных властей, считает Захаров. По его словам, типичной конфигурацией списка кандидатов сейчас является наличие «базовой» кандидатуры, поддерживаемой губернатором, и всех остальных, условно «независимых». «Появление в этом списке еще одной фигуры, выдвинутой ВАРМСУ как авторизованной на федеральном уровне структурой, может внести сумятицу в этот алгоритм, а дискуссии о том, не является ли такая кандидатура альтернативной «креатурой Москвы», – затянуть или даже поставить под угрозу утверждение предложенного главой региона кандидата», – сказал Захаров.